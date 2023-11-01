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Экономика

О неожиданных долгах по кредитке предупредил адвокат

03.11.2023 07:56|ПсковКомментариев: 0

Задолженность может возникнуть даже по тем кредитным картам, которые фактически не используются клиентом банка, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Часто при оформлении разных банковских продуктов клиентам предлагают заодно оформить кредитные карты. И если в одних случаях это действительно «свободное предложение», то в других — навязывание или введение в заблуждение относительно обязанности приобретения услуги.

Сама кредитная карта — это всего лишь материальный носитель, который привязан к определенному счету. «Поэтому отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, если указанный счет является источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов», — разъясняет адвокат агентству «Прайм». 

По общему правилу активацией карты является первая операция со вводом ПИН-кода, получение выписки по счету со вводом ПИН-кода, получение информации о состоянии баланса через банкоматы.

«Однако банки могут устанавливать и иные способы и периоды активации, в том числе в момент выдачи самой карты при подписании расписки о получении», — предупреждает эксперт.

В каких случаях может возникнуть задолженность по счету, к которой привязана кредитная карта? Например, если по условиям договора плата за банковское обслуживание проводится именно с этого счета. «При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора», — предупреждает юрист. 

Другой вариант — если с этого счета оплачивают дополнительные услуги, например, платное СМС-информирование, подписку на сервисы банка. Когда он пуст, обязательные платежи идут с кредитки.  

То же происходит, если клиент дал согласие на погашение возникающих задолженностей по другим счетам с того счета, к которому привязана кредитка. 

Поэтому всегда важно внимательно изучить все условия договора с банком еще до его подписания. Если вы хотите закрыть кредитную карту, нужно сначала погасить долг, если он есть, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Адвокат рекомендует взять справку об этом, чтобы избежать споров в дальнейшем. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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