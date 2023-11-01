Экономика

ГК «Титан» в 2023 году показывает общий рост производства на 20%

Группа компаний «Титан» в 2023 году показывает общий рост производства на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом в ходе пресс-подхода на заводе «Титан-Полимер» 3 ноября сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ГК «Титан»

«Мы рассматриваем новые кластерные площадки, которые формируются в регионах. На сегодняшний день идем с ростом выпуска продукции по отношению к прошлому году более чем на 20%, а 2024 год показывает еще больший прирост к уже достигнутому», - сказал Михаил Сутягинский.

Он также отметил, что в ГК «Титан» в стадии реализации находятся шесть проектов по развитию мало- и среднетоннажной химии, они направлены на развитие высокотехнологичных производств, выпуск импортозамещающих продуктов.

ГК «Титан» также работает над созданием сети инжиниринговых центров для развития новой продуктовой линейки и подготовки кадров для химический отрасли.

Инжиниринговые центры могут стать частью экосистемы по формированию технологического суверенитета страны, расширить межпроизводственную кооперацию среди российских предприятий в различных отраслях промышленности.