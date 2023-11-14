Экономика

Кадровый дефицит в Псковской области становится более ощутимым – аналитики

У работодателей в Псковской области еще сильнее вырос спрос на новых работников. За октябрь число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Аналитика рынка труда показывает, что за месяц местный бизнес разместил на hh.ru 3 300 вакансий, что на 25% больше, чем в 2022 году. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 200 вакансий с возможностью инклюзии в Псковской области за месяц, что на 38% прошлогодних показателей.

Лидерами по спросу у компаний в Псковской области за последние 30 дней стал обслуживающий персонал (+103% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Дело в том, что во многих компаниях ищут перед праздниками большое количество водителей, курьеров, официантов, барменов и администраторов.

Кроме того, в преддверии новогодних каникул местный ресторанный бизнес доукомплектовывает штаты и набирает больше официантов, поваров, хостес, администраторов, мойщиков посуды, курьеров: число вакансий в туризме и общепите выросло еще на 78%. Такой же прирост вакансий произошел в октябре в сфере автомобильного бизнеса – + 78%.

Также у компаний в преддверии окончания года, пользуются большим спросом специалисты логистики и транспорта (+84% новых рабочих мест год к году).

В связи с тем, что у работодателей не спадает потребность в новых рабочих руках, а только крепнет, аналитики прогнозируют, что у бизнеса может быть единственный возможный выход из ситуации острого дефицита: нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен.

К таким категориям, которые в ближайшее время могут начать пользоваться популярностью у работодателей станут: