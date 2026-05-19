Андрей Козлов: Высокая ставка рефинансирования и низкие закупочные цены на сырье плохо сказываются на аграриях

На сегодняшний день уже действуют эффективные меры поддержки бизнеса, в том числе — малого и среднего. Однако высокая ставка рефинансирования и падение маржи у производителей из-за низких закупочных цен на сырье не лучшим образом отражаются на положении сельхозпредприятий, рассказал корреспонденту «ПЛН FM» председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия»).

«На сегодняшний момент те меры господдержки, которые имеются, в принципе стабильные и понятные. На протяжении всех лет они не сильно меняются. Что касается среднего бизнеса, там тоже есть меры господдержки по линии МСП (малые и средние предприятия), через комитет по экономическому развитию, через различные фонды. Просто надо с этим научиться работать и смело входить», — отмечает Андрей Козлов.

Одной из проблем, имеющихся на сегодняшний день, не смотря на все меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые уже введены со стороны государства, Андрей Козлов назвал падение закупочных цен на сырье, в следствие чего и происходит падение маржи у производителей: «Конечно, сейчас очень высокая ставка рефинансирования, поэтому доступность кредитов по сравнению с кредитным годом значительно увеличилась, хотя ставка рефинансирования, допустим, в последнее время падает, тем не менее она по-прежнему очень высокая, и той маржи, которую могли зарабатывать ранее те же сельхозтоваропроизводители, не хватает. Но самое важное то, что на сегодняшний момент у них упали закупочные цены на производимую ими продукцию. То есть торговые сети в принципе хотят большую наценку и в принципе не снижают ее на полках, тем не менее сырье, которое производится, очень упало (в цене)».

На примере молока Андрей Козлов объяснил необходимость в мерах воздействия на закупочные цены: «Брать, например, молоко. По сравнению с прошлым годом закупочная цена уменьшила более чем на 0,02%, некоторые до 0,03%. На полках магазинов мы этого не видим. Надо как-то в это вмешиваться, может быть, на государственном уровне, именно на те продукты питания, мне кажется, может быть, должны вводиться не меры финансовой поддержки, а меры какого-то воздействия на закупочные цены».