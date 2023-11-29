Экономика

Число псковичей, оплачивающих налоги онлайн, выросло в 2,5 раза - исследование

Число жителей Псковской области, оплачивающих налоги через интернет-банк, выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Количество самих платежей возросло при этом вдвое и составило более 30 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ВТБ. Чаще такой способ оплаты налогов в регионе выбирают мужчины, их доля в числе плательщиков составляет 65%.

Источник: pixabay.com

По оценкам ВТБ, к концу года количество клиентов в стране, которые оплатят налоги через интернет-банк, вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.

«Октябрь-ноябрь – традиционно являются самым активным месяцами, когда россияне погашают имущественные налоги, выставленные ФНС. Своевременная уплата налогов до 1 декабря поможет избежать пени», — отметил начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Руслан Новиков.

Пользователи банка могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами: