Число псковичей, оплачивающих налоги онлайн, выросло в 2,5 раза - исследование

Число жителей Псковской области, оплачивающих налоги через интернет-банк, выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Количество самих платежей возросло при этом вдвое и составило более 30 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ВТБ. Чаще такой способ оплаты налогов в регионе выбирают мужчины, их доля в числе плательщиков составляет 65%.
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По оценкам ВТБ, к концу года количество клиентов в стране, которые оплатят налоги через интернет-банк, вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.
Пользователи банка могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами: