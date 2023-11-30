Псковская КПРФ не будет поддерживать бюджет Псковской области на 2024 год

Псковская КПРФ не будет поддерживать проекта бюджета Псковской области на 2024 год. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов (КПРФ) в ходе сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы рассматриваем проект бюджета в условиях экономического кризиса, который продолжается на протяжении 8 лет. Эти негативные процессы нашли отражение. Размер зависит от поступлений из федерального бюджета. Кризис в нашей стране и не думает заканчиваться. Ситуация с Псковской области — сложная, так как по социально значимым направлениям идет сокращение», - сказал он.
Дмитрий Михайлов отметил, что сокращается и численность жителей Псковской области.
«Считаем недопустимым сокращение по социально значимым направлениям. Нами принято решение не поддерживать проект данного бюджета области», - заключил он.