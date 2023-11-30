Экономика

Контроль качества и мониторинг рынка: «Велрыбпром» раскрыл секрет стабильного спроса на продукцию

Продукция ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» проходит тщательный контроль качества на всех стадиях, в том числе на этапе дефростации, во время копчения и стерилизации. Директор производства ООО «Велрыбпром» Татьяна Шишина рассказала Псковской Ленте Новостей, как удаётся сохранить стабильный спрос, и что способствует развитию предприятия.

Весь процесс организован с соблюдением технологических норм и инструкций. В цех разморозки поступает исключительно качественное сырьё от проверенных компаний, занимающихся выловом и реализацией рыбы. Её размораживают в камерах дефростации, позволяющих поддерживать температурный режим в соответствии с заданными технологическими параметрами.

В цехах наколки и укладки за качеством выполненной ручной работы следят мастера и бригадиры. В «Велрыбпроме» уверены, что качество всегда выше, когда задействован человеческий ресурс.

Во время копчении корректность работы программ печей также оценивают специалисты. «Мы работаем без единого консерванта, без единого красителя. Всё только натуральное - щепа, ольха, бук. Коптим по-настоящему, как это и должно быть. Наш девиз: работаем на качество», - подчеркнула Татьяна Шишина.

В цехе укладки банки дважды проходят контроль веса, а в дозаторной, где шпроты заливают маслом и закатывают надежными крышками, сотрудники проверяют запаячный шов. В отделении стерилизации установлены новейшие автоклавы с автоматизированной системой САУСТ, которая позволяет следить за значениями температуры, давления и времени с учетом факторов микробиологической эффективности.

Качество каждой партии готовой продукции тоже отслеживают: один экземпляр вскрывают на заводе и проверяют на соответствие установленным показателям.

Татьяна Ширина подчеркнула, что специалисты «Велрыбпрома» также мониторят ситуацию на рынке, оценивают популярность той или иной продукции, её востребованность. Всё это способствует развитию и позволяет предприятию двигаться вперёд.