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Экономика

Более 2 тысяч тонн мандаринов ввезли через Псковскую область

05.12.2023 14:53|ПсковКомментариев: 0

Более 2000 тонн мандаринов ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области в этом году. Об этом сообщила начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции в онлайн-формате 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основном мандарины поступают в Россию через Санкт-Петербург. Главными поставщиками выступают ЮАР, Египет и Марокко. Всего в страну ввезли 120 тысяч тонн мандаринов. «Дефицита, конечно, не будет», - заверила Светлана Смурова.

Кроме того, эксперт рассказала, что уже начался сезон поставок марокканских клементинов (ввезли почти 2000 тонн).

Она напомнила, что мандарины, как и все фрукты, проходят карантинный фитосанитарный контроль, который направлен на то, чтобы не допустить проникновения на территорию РФ карантинных объектов, поскольку они могут нанести вред сельскому хозяйству.

Также Светлана Смурова поделилась информацией об обнаружении редкого для Псковской области карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки. Её выявили в зерновом кофе, которое везли из Эстонии. «Продукция была обеззаражена по решению собственника», - добавила эксперт.

Теги: #Россельхознадзор #мандарины
Источник: Псковская Лента Новостей
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