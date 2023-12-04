Экономика

Более 2 тысяч тонн мандаринов ввезли через Псковскую область

Более 2000 тонн мандаринов ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области в этом году. Об этом сообщила начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции в онлайн-формате 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основном мандарины поступают в Россию через Санкт-Петербург. Главными поставщиками выступают ЮАР, Египет и Марокко. Всего в страну ввезли 120 тысяч тонн мандаринов. «Дефицита, конечно, не будет», - заверила Светлана Смурова.

Кроме того, эксперт рассказала, что уже начался сезон поставок марокканских клементинов (ввезли почти 2000 тонн).

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Она напомнила, что мандарины, как и все фрукты, проходят карантинный фитосанитарный контроль, который направлен на то, чтобы не допустить проникновения на территорию РФ карантинных объектов, поскольку они могут нанести вред сельскому хозяйству.

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Также Светлана Смурова поделилась информацией об обнаружении редкого для Псковской области карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки. Её выявили в зерновом кофе, которое везли из Эстонии. «Продукция была обеззаражена по решению собственника», - добавила эксперт.