Экономика

Внедрение пониженных налоговых ставок для МСП обсудил экономический комитет Собрания

Пониженные налоговые ставки для ряда налогоплательщиков в Псковской области обсудил комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев пояснил, что меры поддержки бизнеса ориентированы на стимулирование создания новых рабочих мест, а также на обеспечение товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов с численностью населения до 1000 человек.

Пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения (12% для объекта налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5% для объекта налогообложения – «доходы») предлагается установить для предпринимателей, которые расширили штат своих сотрудников. При этом количество физических лиц, с выплат которым налогоплательщиком уплачивает страховые взносы, должно увеличиться в 2024 году по сравнению с 2023 годом не менее чем на 10%. Ещё одно требование для получения налоговых льгот связано с размером зарплаты сотрудников, которая также должна увеличиться на 10% в год к году.

Также законопроект предусматривает пониженные налоговые ставки для организаций, осуществляющих торговую деятельность с применением контрольно-кассовой техники в сельской местности.

«Это касается всех предпринимателей, которые осуществляют деятельность в населенных пунктах численностью до 1000 человек?» - спросил депутат Андрей Михайлов.

«У одного предпринимателя могут быть точки и в районном центре, и в городе, и, например, в деревне Иваново. И 70% выручки должно идти из деревни Иваново», - объяснил Андрей Михеев.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов уточнил, распространяется ли льгота на потребкооперацию, которая выезжает в районы.

«У потребкооперации установлена и транспортная льгота», - ответил Андрей Михеев, уточнив, что льготы могут совмещаться.

Кроме того, он добавил, что увеличение выручки анализируется в конце года, следовательно, по налогам будет сделан перерасчет.

Комитет рекомендовал Собранию поддержать соответствующий законопроект.