Экономика

Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита

На 2025 и на 2026 год в Пскове планируется профицитный бюджет, и в этом есть заслуга городских и региональных властей, сказал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, комментируя итоги 18-й сессии гордумы, которая состоялась 22 декабря.

«Основной вопрос — это принятие бюджета. Впервые за длительный период моей службы на должности депутата я вижу, что бюджет на 2025 и 2026 год прогнозируется профицитный, на 2025 год порядка 35 млн рублей, на 2026 год — около 191 млн рублей профицит бюджета. Более того, уменьшается верхняя граница муниципального долга. И, конечно, растут сами показатели бюджета. Да, можно много говорить о том, что бюджет дотационный, что есть субсидии и субвенции из федерального центра, но нужно понимать, что за всеми этими субсидиями и субвенциями стоят живые люди, которые жертвуют своим временем, ездят в Москву, проводят переговоры, доказывают свою позицию и необходимость выделения этих денег региону и городу. Это и губернатор, и глава города, и вся команда, которая находятся рядом с главой города. Безусловно, это хорошие цифры. Если взять бюджет пятилетней давности — он был порядка 4-4,5 млрд рублей. Сегодня мы видим порядка 7 млрд доходов и такую же статью расходов», - сказал Дмитрий Барабанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, на минувшей сессии бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли во втором, окончательном чтении.

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Также депутаты сегодня согласовали новые правила эксплуатации рекламных конструкций — их должны оборудовать белой подложкой, чтобы, когда на этих баннерах нет рекламы, они выглядели эстетически опрятно. Дмитрий Барабанов отметил, что вопрос до конца не проработан, и напомнил, что глава Пскова Борис Елкин предложил на следующей неделе провести совещание с собственниками торговых центров в администрации Пскова.

«Получилась просадка из-за непонимания, каким образом рекламные конструкции в виде баннеров должны работать на торговых комплексах. Глава города услышал вопрос депутатского корпуса, и поэтому пройдет дополнительное совещание с представителями бизнеса», - пояснил депутат.

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Кроме того, Дмитрий Барабанов отметил, что в повестке дня сессии был вопрос о протесте прокурора города Пскова от 1 декабря 2023 года №1182 21-2022 на пункт 3.1 решения Псковской городской Думы от 18 апреля 2008 года №380 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Псковской городской Думы».

«От голосования воздержался практически весь депутатский корпус. Соответственно, протест не был принят, и как будет дальше развиваться ситуация, мы посмотрим», - заключил депутат.