Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита

На 2025 и на 2026 год в Пскове планируется профицитный бюджет, и в этом есть заслуга городских и региональных властей, сказал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, комментируя итоги 18-й сессии гордумы, которая состоялась 22 декабря.
Напомним, на минувшей сессии бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли во втором, окончательном чтении.
Также депутаты сегодня согласовали новые правила эксплуатации рекламных конструкций — их должны оборудовать белой подложкой, чтобы, когда на этих баннерах нет рекламы, они выглядели эстетически опрятно. Дмитрий Барабанов отметил, что вопрос до конца не проработан, и напомнил, что глава Пскова Борис Елкин предложил на следующей неделе провести совещание с собственниками торговых центров в администрации Пскова.
«Получилась просадка из-за непонимания, каким образом рекламные конструкции в виде баннеров должны работать на торговых комплексах. Глава города услышал вопрос депутатского корпуса, и поэтому пройдет дополнительное совещание с представителями бизнеса», - пояснил депутат.
Кроме того, Дмитрий Барабанов отметил, что в повестке дня сессии был вопрос о протесте прокурора города Пскова от 1 декабря 2023 года №1182 21-2022 на пункт 3.1 решения Псковской городской Думы от 18 апреля 2008 года №380 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Псковской городской Думы».
«От голосования воздержался практически весь депутатский корпус. Соответственно, протест не был принят, и как будет дальше развиваться ситуация, мы посмотрим», - заключил депутат.