Денис Иванов: Сейчас не время вводить новые требования к рекламным баннерам

Новые требования к рекламным конструкциям, которые депутаты согласовали в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы 22 декабря, повлекут дополнительные расходы и увеличат нагрузку на бизнес, а в конечном счете — отразятся на тратах граждан, считает депутат Денис Иванов. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он объяснил, почему проголосовал против.
Он напомнил, что сегодня депутаты согласовали очередные требования к рекламным конструкциям — их должны будут оборудовать белой подложкой, чтобы, когда на этих баннерах нет рекламы, они выглядели эстетически опрятно.
«Это будет снова нагрузка на бизнес, снова нужно будет переделывать рекламные конструкции, а это дорогостоящая история. Все это в итоге приводит к финансовым потерям. Бизнес как бы и так сейчас не самые лучшие времена переживает… Вроде, это благие намерения, но кто за это будет платить? Понятно, баннеры обновят, но все эти расходы будут переложены на потребителей, это стандарт экономики. Владельцы торговых центров баннеры обновят, переложат дополнительные расходы на арендаторов, а арендаторы — на покупателей, это цепная реакция. Мое мнение - вообще не трогать сейчас эту историю, сейчас лучше создать возможность всем стабильно и ровно ждать победы», - поделился Денис Иванов.
Комментируя итоги сессии, депутат также остановился на вопросе о принятии бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.