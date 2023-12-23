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Экономика

Правительство решило продлить параллельный импорт

25.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», - напомнил он в интервью РИА Новости.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», - подчеркнул вице-премьер.

В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

На минувшей неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что за почти два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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