Экономика

Производство сладостей возросло в России

Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

«Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн», - говорится в документах

Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия - печенье, вафли и так далее, на втором месте - шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем - сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие, пишут РИА Новости.

«Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее», - говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%).

РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей - Китай и страны ЕАЭС - приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе.

«Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров», - отметил процитированный в сообщении исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин.