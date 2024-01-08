Экономика

Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году

8,6 млн тонн картофеля собрали в России в 2023 году. Показатель на 18% выше аналогичной цифры 2022 года, сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.

Также данный показатель является рекордным за 30 лет. Самые большие картофельные урожаи отмечены в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях, пишет RuNews24.

Чиновники указывают, что свою роль в росте урожайности картофеля и овощей сыграла господдержка по федеральному проекту «Развитие овощеводства и картофелеводства». По нему малым и крупным агропредприятиям выделялись субсидии. На это затратили в 2023 году 4,6 млрд рублей.