Валовый региональный продукт планируют увеличить на 5% к 2030 году

Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Программу будут реализовывать с 2024 по 2030 год. Целью программы является увеличение валого регионального продукта на 5% к 2030 году за счет улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, благоприятных условий для ведения бизнеса.
Перечень направлений госпрограммы:
Куратор государственной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Ответственный исполнитель - комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.
Объем финансового обеспечения государственной программы составляет 296 млн 500 тысяч рублей.
В 2021 году производство валового регионального продукта в Псковской области составило 220 млрд рублей и по сравнению с 2020 годом выросло на 1,6%.