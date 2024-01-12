Экономика

Валовый региональный продукт планируют увеличить на 5% к 2030 году

Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.

Программу будут реализовывать с 2024 по 2030 год. Целью программы является увеличение валого регионального продукта на 5% к 2030 году за счет улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, благоприятных условий для ведения бизнеса.

Перечень направлений госпрограммы:

создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в Псковской области;

развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;

развитие промышленности и повышение конкурентноспособности промышленных предприятий Псковской области;

обеспечение исполнения государственно-властных полномочий по направлениями экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.

Куратор государственной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Ответственный исполнитель - комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Объем финансового обеспечения государственной программы составляет 296 млн 500 тысяч рублей.

В 2021 году производство валового регионального продукта в Псковской области составило 220 млрд рублей и по сравнению с 2020 годом выросло на 1,6%.