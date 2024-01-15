Экономика

Каждый третий житель России хотел бы открыть свой бизнес

Треть россиян хотела бы открыть своё дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу. Таковы результаты очередного исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ), который Сбер проводит в партнёрстве с Фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Как показало исследование, проведенное по итогам 2023 года, 21% россиян трудоспособного возраста (18-64 лет) вовлечены в предпринимательскую деятельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий опрошенный пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания — от интереса до реализации конкретных действий по открытию дела. Ещё примерно треть респондентов ответила, что уже имеет бизнес и хочет открыть ещё один. Столько же предпринимателей владеют бизнесом, но не предпринимают попыток открыть дополнительный.

По данным опроса, 14% из 21% россиян-бизнесменов владеют первым бизнесом или открывают его, а 7% в прошлом уже имели предпринимательский опыт.

Большинство (35%) начинающих и опытных бизнесменов регистрируют своё дело, как индивидуальные предприниматели, 19% — самозанятые, 13% — юридические лица. Однако 32% пока никак его не оформили.

Опрос показал, что 16% россиян — бывшие предприниматели. Из них 56% закрыли своё дело более шести лет назад, 37% — более года назад, 6% — в течение последних 12 месяцев.

При этом 23% экс-предпринимателей основными причинами выхода из бизнеса назвали низкие доходы от бизнеса или банкротство, а 22% — личные обстоятельства: состояние здоровья, рождение ребёнка, смену деятельности, передачу дела детям и др.

Исследователи проекта ПРИМ также изучили интерес россиян к предпринимательству. Опрос показал: 30% респондентов планируют открыть своё дело в ближайшие три года, и с прошлого года этот показатель не изменился. При этом больший интерес к предпринимательству проявляет молодежь. О таких планах сообщили 53% студентов и 41% людей в возрасте 18-35 лет.

Среди планирующих открыть своё дело 32% респондентов хотят оформить индивидуальное предпринимательство, 23% видят своё будущее в качестве самозанятого, а 5% собираются зарегистрировать юридическое лицо. При этом 36% пока не представляют, как будет оформлен их бизнес.

На вопрос, что вас мотивирует открыть своё дело, 38% опрошенных ответили, что хотят это сделать из-за необходимости заработать себя и семью, а 35% — чтобы самореализоваться. При этом о самореализации чаще говорит молодёжь 18-35 лет и жители городов-миллионников. А необходимость заработать больше мотивирует старшее поколение (54-64 года), жителей сельской местности и людей со средним образованием и ниже.

Для открытия бизнеса россиянам в первую очередь нужна помощь со стартовым капиталом (так ответили 59% опрошенных), обучением и консультациями (30%, чаще — женщины), а также юридической и информационной поддержкой (28%, чаще — жители мегаполисов).

Несмотря на растущий интерес к бизнесу, многие россияне опасаются открывать своё дело. Большинство (42%) опрошенных считают, что у них для этого недостаточно знаний и квалификации, а 34% боятся потерпеть поражение. За прошедший год эти показатели практически не изменились.

Однако по сравнению с 2022 годом россияне стали позитивнее оценивать возможности для открытия бизнеса. Если год назад 39% респондентов отвечали, что в России несложно начать свой бизнес, сейчас таких уже 43%. А доля тех, кто считает, что в ближайшие полгода условия для начала бизнеса в их регионе будут хорошими, выросла с 22 до 25%.

Исследователи также задали вопрос россиянам, чему они больше уделяют внимание, о чём думают и заботятся. На первое место опрошенные поставили семью и детей (так ответили 65% респондентов), на второе — здоровье (43%), третье — финансовое благополучие (34%), четвёртое — самореализацию (28%), пятое — карьеру (16%).

Семью и здоровье в качестве самых важных жизненных ценностей выбрали как предприниматели, так и те, кто не занимается бизнесом. Однако бизнесмены чаще остальных россиян считают для себя важными финансовое благополучие (41%) и самореализацию (40%). Участвующая в опросе молодёжь (18-35 лет) чаще говорила о самореализации, карьере, общении с друзьями и свободном времени; люди в возрасте 36-45 лет — семье и финансовом благополучии; россияне старше 56 лет — здоровье.

«Малый бизнес играет важную роль в экономике, поэтому важно знать, готовы ли россияне заниматься предпринимательством, что им мешает открыть своё дело и как им можно в этом помочь. Проект ПРИМ, который Сбер проводит вместе с Минэкономразвития, направлен как раз на изучение бизнес-климата в нашей стране. Исследование этого года показало, что в целом россияне стали позитивнее оценивать возможности для открытия бизнеса в России. Каждый третий опрошенный хотел бы заниматься своим делом. Однако многим не хватает для этого знаний и умений, а также мешает страх перед неудачей. Эти причины преодолимы: сейчас на рынке множество образовательных программ для начинающих, в том числе, бесплатных. У Сбера, например, есть бесплатный сервис, который поможет создать готовый бизнес-план и зарегистрировать бизнес. А когда все этапы развития понятны, начинать уже не так страшно. Также стоит отметить большой интерес молодёжи к предпринимательству, ведь за молодыми людьми будущее нашей экономики», - сказал директор дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Проект «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» создан для изучения мнений граждан, занятых в сегменте малого и микробизнеса. Он даёт возможность предпринимателям рассказать о своей жизни в бизнесе, выразить отношение к происходящим в обществе процессам, поделиться тревогами и ожиданиями. Исследования среди предпринимателей проводятся ежеквартально, населения — раз в год. В опросе приняли участие более 2183 россиян.