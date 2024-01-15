Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки
Господин Рейтингомер
2023 полититоги
Два хита псковской кухни
как пользоваться газом
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
«Истфакт» Сокровища Острова
новое поколение сето
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Экономика 15.01.2024 09:470 В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов 15.01.2024 11:110 Каждый третий житель России хотел бы открыть свой бизнес 15.01.2024 09:470 В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов 15.01.2024 08:451 Свыше 14 млн работников в РФ ушли в неформальный сектор 14.01.2024 12:160 Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла максимума 14.01.2024 10:051 Россия вошла в топ-5 поставщиков товаров в Бразилию
 
 
 
Самое популярное 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Каждый третий житель России хотел бы открыть свой бизнес

15.01.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

Треть россиян хотела бы открыть своё дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу. Таковы результаты очередного исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ), который Сбер проводит в партнёрстве с Фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Как показало исследование, проведенное по итогам 2023 года, 21% россиян трудоспособного возраста (18-64 лет) вовлечены в предпринимательскую деятельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий опрошенный пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания — от интереса до реализации конкретных действий по открытию дела. Ещё примерно треть респондентов ответила, что уже имеет бизнес и хочет открыть ещё один. Столько же предпринимателей владеют бизнесом, но не предпринимают попыток открыть дополнительный.

По данным опроса, 14% из 21% россиян-бизнесменов владеют первым бизнесом или открывают его, а 7% в прошлом уже имели предпринимательский опыт.

Большинство (35%) начинающих и опытных бизнесменов регистрируют своё дело, как индивидуальные предприниматели, 19% — самозанятые, 13% — юридические лица. Однако 32% пока никак его не оформили.

Опрос показал, что 16% россиян — бывшие предприниматели. Из них 56% закрыли своё дело более шести лет назад, 37% — более года назад, 6% — в течение последних 12 месяцев.

При этом 23% экс-предпринимателей основными причинами выхода из бизнеса назвали низкие доходы от бизнеса или банкротство, а 22% — личные обстоятельства: состояние здоровья, рождение ребёнка, смену деятельности, передачу дела детям и др.

Исследователи проекта ПРИМ также изучили интерес россиян к предпринимательству. Опрос показал: 30% респондентов планируют открыть своё дело в ближайшие три года, и с прошлого года этот показатель не изменился. При этом больший интерес к предпринимательству проявляет молодежь. О таких планах сообщили 53% студентов и 41% людей в возрасте 18-35 лет.

Среди планирующих открыть своё дело 32% респондентов хотят оформить индивидуальное предпринимательство, 23% видят своё будущее в качестве самозанятого, а 5% собираются зарегистрировать юридическое лицо. При этом 36% пока не представляют, как будет оформлен их бизнес.

На вопрос, что вас мотивирует открыть своё дело, 38% опрошенных ответили, что хотят это сделать из-за необходимости заработать себя и семью, а 35% — чтобы самореализоваться. При этом о самореализации чаще говорит молодёжь 18-35 лет и жители городов-миллионников. А необходимость заработать больше мотивирует старшее поколение (54-64 года), жителей сельской местности и людей со средним образованием и ниже.

Для открытия бизнеса россиянам в первую очередь нужна помощь со стартовым капиталом (так ответили 59% опрошенных), обучением и консультациями (30%, чаще — женщины), а также юридической и информационной поддержкой (28%, чаще — жители мегаполисов).

Несмотря на растущий интерес к бизнесу, многие россияне опасаются открывать своё дело. Большинство (42%) опрошенных считают, что у них для этого недостаточно знаний и квалификации, а 34% боятся потерпеть поражение. За прошедший год эти показатели практически не изменились.

Однако по сравнению с 2022 годом россияне стали позитивнее оценивать возможности для открытия бизнеса. Если год назад 39% респондентов отвечали, что в России несложно начать свой бизнес, сейчас таких уже 43%. А доля тех, кто считает, что в ближайшие полгода условия для начала бизнеса в их регионе будут хорошими, выросла с 22 до 25%.

Исследователи также задали вопрос россиянам, чему они больше уделяют внимание, о чём думают и заботятся. На первое место опрошенные поставили семью и детей (так ответили 65% респондентов), на второе — здоровье (43%), третье — финансовое благополучие (34%), четвёртое — самореализацию (28%), пятое — карьеру (16%).

Семью и здоровье в качестве самых важных жизненных ценностей выбрали как предприниматели, так и те, кто не занимается бизнесом. Однако бизнесмены чаще остальных россиян считают для себя важными финансовое благополучие (41%) и самореализацию (40%). Участвующая в опросе молодёжь (18-35 лет) чаще говорила о самореализации, карьере, общении с друзьями и свободном времени; люди в возрасте 36-45 лет — семье и финансовом благополучии; россияне старше 56 лет — здоровье.

«Малый бизнес играет важную роль в экономике, поэтому важно знать, готовы ли россияне заниматься предпринимательством, что им мешает открыть своё дело и как им можно в этом помочь. Проект ПРИМ, который Сбер проводит вместе с Минэкономразвития, направлен как раз на изучение бизнес-климата в нашей стране. Исследование этого года показало, что в целом россияне стали позитивнее оценивать возможности для открытия бизнеса в России. Каждый третий опрошенный хотел бы заниматься своим делом. Однако многим не хватает для этого знаний и умений, а также мешает страх перед неудачей. Эти причины преодолимы: сейчас на рынке множество образовательных программ для начинающих, в том числе, бесплатных. У Сбера, например, есть бесплатный сервис, который поможет создать готовый бизнес-план и зарегистрировать бизнес. А когда все этапы развития понятны, начинать уже не так страшно. Также стоит отметить большой интерес молодёжи к предпринимательству, ведь за молодыми людьми будущее нашей экономики», - сказал директор дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Проект «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» создан для изучения мнений граждан, занятых в сегменте малого и микробизнеса. Он даёт возможность предпринимателям рассказать о своей жизни в бизнесе, выразить отношение к происходящим в обществе процессам, поделиться тревогами и ожиданиями. Исследования среди предпринимателей проводятся ежеквартально, населения — раз в год. В опросе приняли участие более 2183 россиян.

Теги: #бизнес #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 377 человек
15.01.2024, 11:320 Кого ищут псковские работодатели, уточнили эксперты 15.01.2024, 11:210 Псковские росгвардейцы изъяли 14 единиц гражданского оружия за неделю 15.01.2024, 11:110 Каждый третий житель России хотел бы открыть свой бизнес 15.01.2024, 11:030 Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе 
15.01.2024, 10:570 Более 10 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 15.01.2024, 10:440 Житель Псковской области выиграл 17 млн рублей в лотерею, но еще не обратился за деньгами 15.01.2024, 10:340 «ГорДозор»: Полные карманы 15.01.2024, 10:270 Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек
15.01.2024, 10:220 Более 60 представителей Псковской области участвуют во всероссийском муниципальном форуме 15.01.2024, 10:170 Автомобиль Volkswagen сгорел в Пскове 12 января 15.01.2024, 10:080 «Беседка»: О музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна» 15.01.2024, 10:050 Подозрительную курятину продолжают замечать псковичи на улицах города
15.01.2024, 09:470 В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов 15.01.2024, 09:400 Пскович попался на краже еды в гипермаркете 15.01.2024, 09:300 Правила строительства дорог в заповедниках просят ужесточить 15.01.2024, 09:150 Траты россиян на отдых в новогодние каникулы выросли на 31%
15.01.2024, 09:110 Псковичи назвали самые глупые, по их мнению, траты на Новый год 15.01.2024, 09:000 Псковская библиотека запустила Telegram-бот с цитатами Валентина Курбатова 15.01.2024, 08:451 Свыше 14 млн работников в РФ ушли в неформальный сектор 15.01.2024, 08:320 День образования Следственного комитета РФ отмечают 15 января
15.01.2024, 08:200 Виртуального специалиста-дерматолога создали в РФ 15.01.2024, 08:060 Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России 15.01.2024, 07:440 Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию 15.01.2024, 07:220 Пять автомобилей столкнулись на Советском мосту в Пскове
15.01.2024, 07:000 Врач предупредил об опасности храпа 14.01.2024, 22:000 Касаткина вернула себе статус первой ракетки России 14.01.2024, 21:390 Большинство россиян считают привлекательность плюсом при построении карьеры — опрос 14.01.2024, 21:150 Пропавшего мужчину в клетчатой рубашке продолжают искать в Великих Луках
14.01.2024, 20:520 ВМО: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений 14.01.2024, 20:290 Игровую детского хирургического отделения оснащают в великолукской больнице 14.01.2024, 20:031 Церковный суд Москвы лишил протоиерея Алексея Уминского сана 14.01.2024, 19:521 «Ростелеком» восстановил связь в Псковской области
14.01.2024, 19:400 Рост цен на новостройки замедлился в России 14.01.2024, 19:170 Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов 23 января 14.01.2024, 19:070 Псковский биатлонист завоевал два «золота» в Смоленской области 14.01.2024, 19:050 Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Мелетово
14.01.2024, 18:500 «Ростелеком» ликвидирует аварию на магистральной сети связи в Псковской области 14.01.2024, 18:460 Фредерик X стал новым королем Дании 14.01.2024, 18:380 Автомобиль ГИБДД попал в ДТП в Великих Луках 14.01.2024, 18:230 Второй этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся на базе «Юность»
14.01.2024, 17:590 Потепление и снегопады ожидаются на Северо-Западе России 14.01.2024, 17:380 В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии 14.01.2024, 17:160 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 14.01.2024, 16:530 Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе новой пандемии
14.01.2024, 16:310 Волки загрызли собаку в великолукской деревне Борки 14.01.2024, 16:100 «Скупой платит дважды»: в полиции псковичам дали советы для защиты от дачных воров 14.01.2024, 15:470 Актер Данила Козловский уехал из России и выступает в Европе — СМИ 14.01.2024, 15:250 Уголовное дело возбудили после пожара на складе Wildberries в Петербурге
14.01.2024, 15:020 Волка добыли охотники в Красногородском муниципальном округе 14.01.2024, 14:400 Псковская область получит более 13 млн рублей на проекты НКО 14.01.2024, 14:190 Павильон Минобороны начал работу на выставке «Россия» на ВДНХ 14.01.2024, 13:570 Разыскиваемый в Псковской области мужчина с чихуахуа найден живым
14.01.2024, 13:360 Еще с тремя бойцами спецоперации простились в Псковской области 14.01.2024, 13:200 Wildberries собирается открыть новый сортировочный центр в Петербурге 14.01.2024, 12:590 Александр Козловский исполнил мечту студента медколледжа в рамках «Ёлки желаний» 14.01.2024, 12:370 Свыше 30 рождественских встреч провели в картинной галерее в Печорах
14.01.2024, 12:160 Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла максимума 14.01.2024, 11:550 Мужчину госпитализировали с места пожара в Стругах Красных 14.01.2024, 11:320 До -1 градуса и снег прогнозируют в Псковской области 15 января 14.01.2024, 11:110 Скончался поэт и публицист Лев Рубинштейн
14.01.2024, 10:470 Психолог посоветовала смотреть мемы, чтобы сплотить коллектив 14.01.2024, 10:260 Фотовыставка «Путешествие на край света» откроется в Пскове 14.01.2024, 10:051 Россия вошла в топ-5 поставщиков товаров в Бразилию 14.01.2024, 09:440 Врача на дом на новогодних выходных в Пскове вызвали 750 раз
14.01.2024, 09:210 Автомобиль пропавшего мужчины с чихуахуа видели в Кунье 14.01.2024, 09:000 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries 13.01.2024, 22:000 Старый Новый год: традиции и приметы 13.01.2024, 21:400 О необходимости носить световозвращатель напомнили псковским пешеходам
13.01.2024, 21:270 Областной рейтинговый турнир по настольному теннису состоялся в Печорах 13.01.2024, 21:200 Совместную программу действий профсоюзов четырех регионов подписали в Псковской области 13.01.2024, 21:040 Блеск, ритм и эмоции: чемпионат Псковской области по спортивным танцам. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.01.2024, 21:001 Может ли микроволновка вызывать рак, ответили врачи
13.01.2024, 20:400 Новобранцы из Псковской области стали солдатами Преображенского полка в Музее Победы 13.01.2024, 20:201 Какие квитанции за коммунальные услуги придут в феврале, объяснили в региональном комитете по тарифам 13.01.2024, 20:000 Выдра Бухля пришла поиграть в снегу в псковское подворье. ВИДЕО 13.01.2024, 19:401 Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров Себежского и Печорского районов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru