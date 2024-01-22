Коды ОКТМО изменили в муниципальных округах Псковской области

С 1 января 2024 года в связи с изменением вида ряда муниципальных образований Псковской области с муниципального района на муниципальный округ, изменились коды ОКТМО этих муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.
Налогоплательщики указывают код ОКТМО, как один из обязательных реквизитов при заполнении уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов и налоговой отчетности.
Изменения затронули восемь муниципальных районов в связи с преобразованием всех поселений, входящих в их состав, и наделения вновь образованных муниципальных образований статусом муниципальных округов.
Теперь при заполнении документов следует указывать следующие реквизиты:
Изменения ОКТМО следует учесть и при заполнении платежных документов при уплате налогов, не входящих в ЕНП (регулярные платежи за пользования недрами и др.).
Полный перечень актуальных ОКТМО на 2024 год можно уточнить в сравнительной таблице с указанием всех муниципальных образований.