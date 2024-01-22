Экономика

Коды ОКТМО изменили в муниципальных округах Псковской области

С 1 января 2024 года в связи с изменением вида ряда муниципальных образований Псковской области с муниципального района на муниципальный округ, изменились коды ОКТМО этих муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.

Налогоплательщики указывают код ОКТМО, как один из обязательных реквизитов при заполнении уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов и налоговой отчетности.

Изменения затронули восемь муниципальных районов в связи с преобразованием всех поселений, входящих в их состав, и наделения вновь образованных муниципальных образований статусом муниципальных округов.

Теперь при заполнении документов следует указывать следующие реквизиты:

Красногородский муниципальный округ (код ОКТМО 58514000);

Локнянский муниципальный округ (код ОКТМО 58518000);

Невельский муниципальный округ (код ОКТМО 58520000);

Новоржевский муниципальный округ (код ОКТМО 58523000);

Опочецкий муниципальный округ (код ОКТМО 58529000);

Печорский муниципальный округ (код ОКТМО 58540000);

Пыталовский муниципальный округ (код ОКТМО 58553000);

Стругокрасненский муниципальный округ (код ОКТМО 58556000).

Изменения ОКТМО следует учесть и при заполнении платежных документов при уплате налогов, не входящих в ЕНП (регулярные платежи за пользования недрами и др.).

Полный перечень актуальных ОКТМО на 2024 год можно уточнить в сравнительной таблице с указанием всех муниципальных образований.