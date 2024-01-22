Во что инвестируют в Псковской области, рассказал Андрей Михеев

Наибольший объем инвестиций в основной капитал Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года приходится на промышленный сектор. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Он отметил, что большинство этих инвестиций осуществляют действующие предприятия на территории Псковской области. В частности, они закупают новое оборудование, строят новые корпуса, проводят ремонты.
На втором месте по инвестициям в регионе — сфера обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжением. «По сути это коммунальная инфраструктура, вложения, которые осуществлялись в нее на территории региона различными хозяйствующими субъектами», - пояснил Андрей Михеев и добавил, что сюда относится, например, создание объектов в рамках догазификации.
Третье место делят между собой по итогам 9 месяцев сфера транспорта и сфера сельского хозяйства. Чуть меньшую долю занимают строительство, здравоохранение, туризм.