Экономика

Во что инвестируют в Псковской области, рассказал Андрей Михеев

Наибольший объем инвестиций в основной капитал Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года приходится на промышленный сектор. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Структура инвестиций у нас в регионе достаточно стабильна, отдельные отрасли год от года немного варьируется. Если брать данные за 9 месяцев 2023 года, практически треть всех инвестиций — 28% — были осуществлены именно в промышленность. Это, конечно, важно. Промышленность — это создание добавленной стоимости, новой продукции, рабочих мест», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что большинство этих инвестиций осуществляют действующие предприятия на территории Псковской области. В частности, они закупают новое оборудование, строят новые корпуса, проводят ремонты.

На втором месте по инвестициям в регионе — сфера обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжением. «По сути это коммунальная инфраструктура, вложения, которые осуществлялись в нее на территории региона различными хозяйствующими субъектами», - пояснил Андрей Михеев и добавил, что сюда относится, например, создание объектов в рамках догазификации.

Третье место делят между собой по итогам 9 месяцев сфера транспорта и сфера сельского хозяйства. Чуть меньшую долю занимают строительство, здравоохранение, туризм.