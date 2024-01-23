Экономика

Псковские фермеры получили более 11 млн рублей на выращивание ягод и цветов

Фермеры Псковского района получили гранты «Агростартап» на общую сумму 11,6 млн рублей. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Наталья Федорова отметили, что основа экономики Псковского района – аграрный сектор. Производственную деятельность осуществляют 12 сельхозпредприятий и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств. В них занято более двух тысяч человек.

Развивается мясное и молочное животноводство, аграрии выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель и другие овощи, рапс. Появились новые направления сельскохозяйственной деятельности: фермерами заложены плодовые и ягодные сады, выращивается клубника, лекарственные травы. Пока в небольших объёмах возделываются лен и техническая конопля. Одним из фермеров запущен цех по переработке молока.

«Наши фермеры активно участвуют в грантовых конкурсах. Так, господдержку в рамках проекта "Агростартап" получили: Галина Кривенкова - на выращивание смородины, Андрей Янсен – возделывание клубники и Ольга Силантьева – на цветоводство. Общий объем поддержки – 11,6 млн рублей. Очень достойно! Поздравляю!» - написала Наталья Федорова.

По итогам 2023 года хозяйствами всех форм Псковского района произведено:

более 35 тысяч тонн молока;

более 35 тысяч тонн мяса всех видов;

13,5 тысячи тонн зерна;

более 9 тысяч тонн картофеля;

1,8 тысячи тонн овощей.

В хозяйствах района содержится 11,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 5,1 тысячи коров; 37,6 тысячи свиней и 1,2 млн голов птицы.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в минувшем году составили около 12 тысяч гектаров. Реализовано сельскохозяйственной продукции почти на 6,5 млрд рублей. В масштабе области сельхозпродукция Псковского района составляет более четверти от общего показателя в денежном выражении.

«Положительная динамика в сельском хозяйстве достигнута за счет внедрения современной техники и технологий, обновления основных производственных фондов, привлечения кредитных ресурсов и средств инвестиционных компаний. Про мегаферму в Ажово я уже рассказывала. Надеюсь, нынешний год для наших аграриев будет не менее успешным!» - заключила Наталья Федорова.