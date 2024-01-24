Экономика

Андрей Маковский призвал взять на контроль цены на «куриную икру»

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский попросил взять на контроль цены на куриные яйца в Псковской области. Об этом с сессии регионального парламента 25 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большое количество жалоб поступало по вывозу мусора. Радует, что она практически решена», – сказал он и поблагодарил губернатора Псковской области за быстрое реагирование.

«Однако высокими остаются цены на куриные яйца, так называемую в народе "куриную икру". Ситуация странная, когда в Пскове и Гдове цена на десяток яиц 120 рублей, а в Сланцах - 100 рублей. Писали обращение в УФАС. Нам ответили, что ожидаются новые поставки. Новый год наступил. Будем поднимать этот вопрос. Просьба взять профильные комитеты вопрос на огромный контроль», – выступил Андрей Маковский.

Кроме того, депутат обратил внимание на законность квитанций за тепло.

«Приходят огромные платежи по теплосетям. Прошу проверить законность таких сумм. Так, платежка на однокомнатную квартиру составила 6 тысяч рублей», – добавил он.