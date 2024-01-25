Экономика

Писать заявки на грантовые конкурсы научат псковских предпринимателей

Проектная школа по подготовке заявок на конкурс Фонда культурных инициатив для предпринимателей пройдет в Пскове с 6 по 14 февраля в центре «Мой бизнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«Если вы хотите узнать о грантовом финансировании вашей деятельности, то сейчас самое время! Ведь стартовый конкурс Фонда культурных инициатив и прием заявок продлится до 20 февраля!» - заметили в центре.

В рамках нескольких дней обучения можно будет подробно узнать:

об особенностях заполнения заявки;

об особенностях номинаций;

о возможности получения писем поддержки;

о подготовке сметы;

как доработать свою идею.

Ведёт обучение эксперт федеральных грантовых конкурсов Олеся Назарой.

«Итогом пройденного семинара станет разработка проектных идей, которые в конце программы будут презентованы и получат экспертную обратную связь о готовности к доработке в формате проектной грантовой заявки, а также будут готовы для подачи на участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив», - заметили в центре.

Участие бесплатное. Регистрация участников обязательна.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».