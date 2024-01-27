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Экономика

Яндекс 360 для бизнеса создал виртуальное рабочее пространство для одного из ведущих производителей товаров широкого потребления в России

29.01.2024 11:20|ПсковКомментариев: 0

Яндекс 360 для бизнеса развернул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь». Теперь более 2500 сотрудников компании выстраивают рабочие процессы с командой и внешними партнерами с помощью инструментов экосистемы облачных сервисов.

Для поддержания устойчивого развития «Юнилевер Русь» приняла решение о смене иностранного вендора на надежного поставщика IT-решений с локализацией дата-центров в России. Комплексность решения – основное, на что обращали внимание при выборе разработчика продукта. Необходимо было внедрить в бизнес-процессы не разрозненные сервисы, а единую экосистему с набором инструментов, необходимых для поддержания и повышения эффективности коммуникаций команды. Виртуальный офис Яндекс 360 для бизнеса удовлетворил критерии клиента.

«Мы продолжительное время анализировали различные решения на рынке SaaS-продуктов и выбирали наиболее подходящую под нас экосистему сервисов с комфортным процессом миграции. Переезд в Яндекс 360 для бизнеса проходил в несколько этапов. Сначала мы запустили небольшой тест и посмотрели изнутри на продукты экосистемы. Затем перешли на этап большого пилота и перевели на новую платформу порядка 15% персонала для максимальной подготовки к финальной ступени миграции. Благодаря тщательной проработке процесса и заранее проведенному обучению сотрудников заключительный этап перехода прошел максимально комфортно для всей команды», – комментирует генеральный директор компании «Решения для будущего», ИТ-директор группы компаний «Юнилевер Русь» Юрий Близгарев.

Над развитием «Юнилевер Русь» трудится большая и распределенная команда. Поддерживать эффективные коммуникации как между подразделениями компании, так и с внешними партнерами, помогают Почта, Телемост, Диск, Документы, Мессенджер и другие сервисы, входящие в экосистему Яндекс 360 для бизнеса. По статистике чаще всего сотрудники компании используют Почту – ежедневно сервис обрабатывает порядка 250 тысяч писем пользователей. Виртуальный офис закрывает все ключевые потребности команды в процессе совместной работы: от общения по электронной Почте, планирования событий в Календаре, коллективной работы с Документами на Диске, до групповых видеоконференций в Телемосте, а также обмена мгновенными сообщениями и звонками в Мессенджере.

«Когда проектная команда, партнеры и клиенты раскиданы по разным частям глобуса, растет необходимость внедрения различных SaaS-решений в бизнес-процессы организаций. Экосистема сервисов Яндекс 360 для бизнеса предоставляет необходимые инструменты для командной работы, помогает сотрудникам всегда оставаться на связи, вести совместную работу над файлами и управлять коммуникациями с внешним миром. За последние несколько лет количество клиентов нашей экосистемы выросло в 10 раз и составляет более 120 тысяч компаний самых разных масштабов и индустрий», – комментирует коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса Александр Чеснавский.

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Теги: #бизнес #Яндекс
Источник: Псковская Лента Новостей
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