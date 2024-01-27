Экономика

Псковским бизнесменам напомнили, когда следует подавать заявление на получение патента

Индивидуальным предпринимателям (ИП) для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) необходимо подать заявление о получении патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала применения ПСН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи, отмечают специалисты налоговой службы.

Заявление подается в налоговый орган по месту жительства несколькими способами:

лично;

через представителя;

в виде почтового отправления с описью вложения;

в электронной форме по ТКС.

Кроме того, ИП может направить заявление на получение патента через сервис сайта ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». В этом случае он получит его в электронном виде. При этом получать патент, как ранее, в налоговом органе на бумаге не требуется. В то же время в случае, если ИП дополнительно обратится в налоговый орган для получения патента в бумажном виде, налоговый орган выдаст его налогоплательщику.

Напомним, на официальном сайте ФНС России можно рассчитать сумму налога по ПСН с помощью интерактивного сервиса «Налоговый калькулятор - Расчет стоимости патента».

Сервис предназначен для примерного расчета суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании (группе муниципальных образований)).