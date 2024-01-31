Экономика

Псковских бизнесменов призвали предоставлять налоговую отчетность в срок

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны представить налоговую отчетность в строго установленные сроки, напоминает УФНС России по Псковской области.

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ организациям и индивидуальным предпринимателям по сроку 5 февраля 2024 года необходимо:

представить уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 января 2024 года;

уплатить НДФЛ, удержанный с выплат, произведенных с 23 по 31 января 2024 года.

26 февраля необходимо представить следующую отчетность:

декларация по налогу на имущество организацией за 2023 г.;

расчет 6-НДФЛ за 2023 г.;

персонифицированные сведения о физлицах за январь 2024 года;

уведомления с исчисленными суммами по страховым взносам за январь и НДФЛ, удержанном с 1 по 22 февраля 2024 года;

уведомления по налогу на имущество организаций, по кадастровой стоимости, транспортному и земельному налогам за 2023 г.

Уплатить по сроку 28 февраля 2024 года необходимо следующие налоги:

НДС - 2-й платеж за 4 квартал 2023 года;

налог на прибыль - 2-й платеж за 1 квартал 2024 года;

земельный налог за 2023 г.;

транспортный налог за 2023 г.;

налог на имущество за 2023 г.;

страховые взносы за январь 2024 года;

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 февраля 2024 года;

налог на добычу полезных ископаемых за январь 2024 года;

налог на профессиональный доход за январь 2024 года.

С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».