Псковских бизнесменов призвали предоставлять налоговую отчетность в срок

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны представить налоговую отчетность в строго установленные сроки, напоминает УФНС России по Псковской области.
В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ организациям и индивидуальным предпринимателям по сроку 5 февраля 2024 года необходимо:
- представить уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 января 2024 года;
- уплатить НДФЛ, удержанный с выплат, произведенных с 23 по 31 января 2024 года.
26 февраля необходимо представить следующую отчетность:
- декларация по налогу на имущество организацией за 2023 г.;
- расчет 6-НДФЛ за 2023 г.;
- персонифицированные сведения о физлицах за январь 2024 года;
- уведомления с исчисленными суммами по страховым взносам за январь и НДФЛ, удержанном с 1 по 22 февраля 2024 года;
- уведомления по налогу на имущество организаций, по кадастровой стоимости, транспортному и земельному налогам за 2023 г.
Уплатить по сроку 28 февраля 2024 года необходимо следующие налоги:
- НДС - 2-й платеж за 4 квартал 2023 года;
- налог на прибыль - 2-й платеж за 1 квартал 2024 года;
- земельный налог за 2023 г.;
- транспортный налог за 2023 г.;
- налог на имущество за 2023 г.;
- страховые взносы за январь 2024 года;
- НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 февраля 2024 года;
- налог на добычу полезных ископаемых за январь 2024 года;
- налог на профессиональный доход за январь 2024 года.
С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».