Экономика

Индекс промышленного производства вырос в Псковской области

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2023 года в Псковской области относительно января-декабря 2022 года составил 110,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Производство продукции обрабатывающих производств возросло на 8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 73,5%, добыча полезных ископаемых сократилась на 5,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 0,6%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в январе-декабре 2023 года по сравнению с январем-декабрем 2022 года больше других сократились:

производство прочих готовых изделий – на 19,9%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 18,1%.

В наибольшей степени возросли: