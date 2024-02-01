Экономика

Сбер и ФИР Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата региона

Сбер и Фонд инвестиционного развития Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Предметом соглашения стало содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Псковской области, экономического развития региона и укрепления его конкурентоспособности на российском и мировом рынках.

Речь идет, в частности, о содействии инвесторам в реализации проектов, например, оказании консультационных услуг, подборе мер поддержки, проведении комплексной экспертизы инвестиционных проектов с целью определения возможности участия в финансировании или софинансировании со стороны Сбербанка. Кроме того, документ дает основание для совместной работы экспертов Сбера и Фонда инвестиционного развития по анализу и экспертизе инвестиционных проектов, разработке условий и механизмов их реализации и привлечению инвесторов в регион.

«Псковская область обладает рядом преимуществ, повышающих инвестиционную привлекательность региона. Например, выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, что дает местным предпринимателям логистическое преимущество в доступе к рынкам сбыта в России, наличие особой экономической зоны, потенциал развития сельскохозяйственной отрасли, развитие туризма и т.д. Подписание соглашения с региональным Фондом инвестиционного развития считаю важной инициативой в работе Сбера на территории Псковской области», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.