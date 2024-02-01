Экономика

24 высококвалифицированных иностранных специалиста работают в Псковской области

24 высококвалифицированных иностранных специалиста работают в Псковской области. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Масштабы привлечения в экономику иностранцев из экономически развитых государств весьма незначительны, всего осуществляют свою деятельность в регионе 24 высококвалифицированных специалиста, иностранные граждане», - сказал Юрий Федоров.

По словам гостя студии, в основном эти специалисты работают на обрабатывающих производствах, в сфере строительства, сельского хозяйства, занимаются настройкой высокотехнологичного оборудования.

Юрий Федоров заметил, что, привлекая высококвалифицированного иностранного специалиста, псковский работодатель обязуется платить ему заработную плату в размере не менее 167 тысяч рублей, а с 1 марта этот размер будет увеличен до 250 тысяч рублей.

«Это необходимое условие для привлечение высококвалифицированного специалиста. Зарплата должна быть не меньше», - заметил он.