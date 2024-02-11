Экономика

Команда «Подключить!»

Реализация президентской программы догазификации продолжается, и голубое топливо пришло в Бежаницы. 12 февраля в райцентре прошло торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию сети газораспределения и подключения к газу жилых домов на пяти улицах поселка. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Церемония зажжения символического газового факела состоялась на одной из улиц Бежаниц, жители которой уже оценили преимущество газового отопления. В мероприятии приняли участие представители областного правительства, районной администрации и ресурсосберегающей организации. В режиме ВКС участие в долгожданном для поселка событии приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Приветствуя участников мероприятия, глава региона Михаил Ведерников напомнил, что построенные на территории посёлка Бежаницы газораспределительные сети позволят обеспечить догазификацию пяти улиц поселка. «Люди этого давно ждали и, безусловно, это важная страница в жизни Бежаниц», - отметил он.

По словам губернатора, всего по плану догазификации на территории района планируется подключить к газу 1248 домовладений в четырех населённых пунктах.

«Работы масштабные. Идут они по поручению президента и находятся на особом контроле в полпредстве. Только в прошлом году было построено порядка 350 км сетей и создана техническая возможность для догазификации более 24 тысяч домов. Поздравляю жителей Бежаниц с праздником. Пусть газ в домах принесет комфорт и уют», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов поблагодарил губернатора, партию «Единая Россия» и районные администрации за эффективное содействие в реализации программы.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию первый этап первого участка газораспределительной сети в посёлке Бежаницы. Приятно осознавать, что с приходом сетевого газа в домах улучшится качество жизни. Тепло и уют будут обеспечены за счет подключения сетевого газа, и теперь не надо будет думать о дровах и угле», - заметил он.

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский отметил, что недавно аналогичное мероприятие прошло в посёлке Дубровка Псковского района.

«Сегодня мы работаем в Бежаницах. Президентская программы по догазификации набирает обороты. Партия «Единая Россия» полноценно включена в эту работу. Наши волонтёры проводят разъяснительные мероприятия с населением, помогают заполнять заявки. Я уверен, всё больше и больше в жителей Псковской области получат возможность подключиться к природному газу», - отметил депутат.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев поблагодарил участников программы догазификации за внимательное отношение «к решению этого важного государственного вопроса». «Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие — это старт дальнейшей газификации в ряде поселков и крупных населенных пунктов нашего района», - сказал он.

Также глава района обратил внимание на проблему подключения многоквартирных домов в райцентрах и попросил рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне , чтобы было проще газифицировать такие дома.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией зажжения символического факела, в которой приняли участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов и жительница Бежаниц Маргарита Трухалева.

Команду «Подключить!» дал полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан.

Затем участники церемонии посетили один из подключенных к газу частных домов. Хозяйка Маргарита Трухалева напоила гостей чаем, подогретым на газовой плите.

Женщина живет в этом доме с 1981 года, и все это время помещение топилось дровами, а для приготовления пищи использовался сжиженный газ в баллонах. Покупка и дров, и сжиженного газа — мероприятия затратные во всех смыслах слова.

«Всегда покупали две машины дров. В данный момент это стоит 15 тысяч рублей. Плюс их еще надо расколоть — на это тоже нужны деньги. То же самое можно сказать и про балонный газ: дорого», - рассказала Маргарита Трухалева.

Поэтому женщина сразу подала заявку, когда узнала о программе догазификации. И в этом году газ наконец-то пришел на ее улицу. «Впечатления очень хорошие. В январе были морозы большие. Проснулся - и не надо бежать за дровами. От газа питаются батареи. Теперь у нас как в городе!», - отметила она.

Красивую старую печку хозяйка дома пока разбирать не планирует. Но отмечает, что с газовым котлом стало намного удобнее: температуру можно регулировать. «И теплее, чем от печки», - добавила она.

«От себя и от жителей наших улиц хочу сказать спасибо всем, кто провел нам газ и дал тепло нашим домам»,- сказала Маргарита Трухалева.

Мероприятия по догазификации реализуется на территории 137 газифицированных населенных пунктов Псковской области. На 12 февраля этого года жителями региона заключено 17292 договора, до границ земельных участков газопроводы доведены по 13941 адресу, выполнены пуски газа в 2470 домовладений.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова