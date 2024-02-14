Экономика

ПСБ поддержит развитие инвестиционных проектов в Псковской области

ПСБ и Фонд инвестиционного развития Псковской области (ФИР ПО) заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках поддержки и реализации проектов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПСБ.

Фото: ПСБ

Подписи под документом поставили региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов и генеральный директор фонда Екатерина Ершова.

Представители банка будут принимать участие в работе экспертных советов и рабочих групп на площадке ФИР ПО, анализировать проекты и участвовать в их сопровождении. Кроме того, псковские предприниматели смогут воспользоваться специальными банковскими продуктами и программами, разработанными в ПСБ для поддержки инвестиционной активности в регионе.

«Благодаря такому формату взаимодействия инвестор сможет воспользоваться широким спектром финансовых и консультационных услуг со стороны профильных специалистов банка и фонда, в том числе комплексной оценкой проектной документации, маркетинговых и технологических рисков. Один из наших приоритетов – поддержка инвестиционных проектов, стимулирующих экономическое развитие и качество жизни в области, что позволит более эффективно конкурировать с другими регионами на федеральном уровне», – прокомментировал подписание соглашения Андрей Копосов.