Экономика

Жители Псковской области стали реже закупаться на ярмарках и рынках

Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в Псковской области в январе-декабре 2023 года составила 1,9% от всех покупок населения (в январе-декабре 2022 года – 2,1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Физический объем продаж в Псковской области в январе-декабре 2023 года вырос на 2,3% по сравнению аналогичным периодом 2022 года.

В розничной торговле в январе-декабре 2023 года населению продали товары на 173 685 млн рублей. В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 48%, непродовольственные товары – 52% (в январе-декабре 2022 года – 47,9% и 52,1% соответственно).