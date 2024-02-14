Экономика

Портфель сбережений физлиц в национальной валюте будет расти – эксперты

Сложившаяся ситуация на рынке будет стимулировать дальнейший рост средств физлиц в банках – прежде всего, в национальной валюте, считают специалисты ВТБ. Кого-то из заемщиков привлекают высокие ставки, а кто-то отложил получение кредитов и вложил в сбережения средства для планируемого первого взноса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

По информации банка, портфель классических пассивов розничных клиентов увеличился с начала года более чем на 200 млрд рублей и превысил отметку в 7 трлн рублей. Драйвером роста выступают срочные вклады в рублях, ставки по которым значительно выросли. По прогнозам банка, до конца первого полугодия интерес к этим инструментам будет сохраняться на высоком уровне, так как россияне будут стремиться зафиксировать доходность до старта цикла снижения ключевой ставки.

Срочные депозиты остаются основным сберегательным инструментом для россиян. За неполные 1,5 месяца общий объем средств, размещенных розничными клиентами ВТБ в депозиты, увеличился более чем на 6% и превысил 5 трлн рублей. Столь существенный результат обеспечили не только высокие ставки по рублевым инструментам, стимулирующие спрос, но и приток денежных средств из-за общерыночного снижения кредитной активности: клиенты оставили средства на счетах, которые изначально хотели направить на первоначальные взносы по кредитам. Прирост портфеля также обеспечила капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам.

«Высокая ключевая ставка существенно повлияла на розничный рынок и изменила модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Традиционно в январе они направляли накопления на текущие расходы и отпуска, но в этом году предпочли сохранить их в банках. Такую тенденцию мы зафиксировали впервые за последние пять лет», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он добавил, что сложившаяся ситуация на рынке будет стимулировать дальнейший рост средств физлиц в банках – прежде всего, в национальной валюте. По оценке ВТБ, в 2024 году рынок рублевых пассивов увеличится на 15,6%.