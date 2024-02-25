Экономика

Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта

В марте пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Но если пенсионеру еще до достижения восьмидесятилетнего возраста была установлена инвалидность первой группы, то пенсию ему не повысят. «Доплата устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности», — отмечает Финогенова. Размер доплаты в обоих случаях идентичен — 8134,9 рубля, пишет «Прайм».

Массовой индексации пенсий с 1 марта не предусматривается. Так, страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 января, а социальные пенсии будут проиндексированы только с 1 апреля, напомнила эксперт.

В отношении работающих пенсионеров до сих пор действует мораторий на индексацию страховых пенсий. «Однако если пенсионер уволился в январе, то уже с марта ему положена выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций и заработанных в 2023 году пенсионных баллов», — пояснила экономист.