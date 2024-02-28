Экономика

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения кабинетом министров республики нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы, сообщил журналистам главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

«Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», - сказал Авидзба.

По его словам, дистрибьютеры предупредили руководство завода о том, что повышение цен на вина негативно скажется на реализации продукции в России, пишет «Интерфакс».

«В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение», - сказал Авидзба.

ООО «Вина и воды Абхазии» производит около 28 млн бутылок вина в год. Предприятие является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке, куда поставляет 17 наименований вин и коньяков.