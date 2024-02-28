Экономика

Президент предложил амнистию для малых предпринимателей, дробящих бизнес в налоговых схемах

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил правительству и депутатам подготовить параметры амнистии для малого и среднего бизнеса, который, при фактическом росте бизнеса, вынужден использовать такую налоговую схему оптимизации, как дробление бизнеса.

«Уже говорил, что не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению, к другим способам оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», - сказал он.

По его словам, такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной, цивилизованной работе, пишет «Интерфакс».

«При этом, подчеркиваю это особо: никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии», - добавил Путин.

«Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенки на общий порядок налогообложения», - сказал он.