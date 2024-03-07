Экономика

В 2023 году 14% новых бизнесов в Северо-Западном федеральном округе регистрировали люди до 25 лет

В 2023 году доля новых бизнесов, запущенных людьми в возрасте до 35 лет, составила 41%, из них 14% приходится на категорию совсем молодых предпринимателей до 25 лет. Кроме того, в сравнении с показателями 2022 года на 2% выросло число тех, кто решился открыть свое дело после 56 лет доля таких предпринимателей составила 8%. Это возрастное соотношение характерно для всех регионов Северо-Западного федерального округа практически в равной степени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций 15 тысяч ИП и ООО через онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) по СЗФО в 2023 году, где на долю ИП пришлось 85%, ООО – 15%.

Мужчины открывали новый бизнес в прошлом году чаще, чем женщины: соотношение по Северо-Западу составляет 56% и 44% соответственно. При этом аналитики выяснили, что по сравнению с 2022 годом число женщин увеличилось на 2%. Самым «женским» регионом в СЗФО в 2023 году стала Калининградская область: здесь доля предпринимательниц составила 51%.

Согласно аналитическим данным, наибольшее число бизнесов в РФ было открыто в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Свердловской области и Республике Башкортостан. Среди регионов СЗФО наибольший прирост в количестве регистраций через сервис Деловой среды относительно 2022 года показали Республика Карелия и Архангельская область (+109% и 64% соответственно).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса в СЗФО, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут грузоперевозки, торговля оптовая, строительные работы, предпринимательство в сфере операций с недвижимостью. Замыкает десятку, как и в прошлом году, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт. Последняя показала прирост в 36% относительно 2022 года.