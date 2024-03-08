Экономика

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом «алчные» нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности.

Фото: Вадим Боченков

Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает.

«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», - сказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них.

«На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом», - добавил парламентарий.