Экономика

Торговым сетям могут пересмотреть порог доминирования в регионе до 35%

Глава Тамбовской области Максим Егоров предложил Минпромторгу повысить порог доминирования для торговых сетей в регионе с 25% до 35%, рассказал представитель ведомства во время слушаний «Общественной палаты». Замглавы министерства Виктор Евтухов подтвердил эту информацию.

Речь идет о возможных поправках в закон о торговле. Сейчас долю доминирования высчитывают от объема всех реализованных продуктов за год в денежном выражении, она важна при покупке компанией новых площадей. Пока ее разрешено увеличивать — на фоне ухода иностранных компаний. Но это временная мера, она действует до конца года.

Для рассмотрения этого предложения Минпромторг направил запрос в субъекты РФ. Министерство просило высказать позицию о необходимости и целесообразности изменений в закон о торговле с учетом социально-экономических аспектов в регионе. Их позиции по этому вопросу различны, пояснил Евтухов «Известиям».

Увеличение доли крупных торговых объектов на потребительском рынке субъекта может оказать избыточное давление на малый и средний бизнес. Практика последних лет показывает: после того, как в регионе открывают новый сетевой магазин, жители переориентируются на него, отметил он. Обороты магазинов малого и среднего бизнеса падают, зачастую это приводит к закрытию таких объектов. Поэтому Минпромторг анализирует вопрос о доле ритейлеров в регионе совместно с местными властями.

Министерство уже направило запросы в 47 регионов, 21 субъект поддержал повышение доли доминирования, еще 13 предложили дать им право самостоятельно устанавливать такой порог.