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Время возможностей

18.03.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Великолукский кабельный завод уже более 13 лет производит кабельно-проводниковую продукцию для разных отраслей - электроэнергетики, строительства, автомобилестроения и многих других. Изготовленные на юге Псковской области образцы и готовые изделия разлетаются по всей России и далеко за её пределы. Сложившиеся экономические условия, в которых многие предприятия испытывали трудности, поспособствовали дальнейшему развитию: ООО «ВЛКЗ» смогло не только наладить импортозамещение, но и открыть новые возможности для экспорта.

Генеральный директор компании Юрий Власюк рассказал Псковской Ленте Новостей, как удалось достичь таких результатов, на каком оборудовании производится продукция и куда она поставляется, и почему завод не нуждается в кадрах.

 

Об экспорте

- Великолукский кабельный завод работает на рынке кабельно-проводниковой продукции более 13 лет. Расскажите, с чего всё начиналось, и что представляет предприятие на сегодняшний день?

- ВЛКЗ был образован в 2011 году. Завод прошёл глубокую модернизацию, приобреталось новое оборудование, с каждым годом наращивался ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас это успешное, динамичное, постоянно развивающееся производство. Ассортимент выпускаемой продукции составляет больше 2 тысяч марко- и типоразмеров различного кабеля и провода. Выпуск ежегодно увеличивается, мы постоянно готовим новые образцы для получения ими сертификатов для расширения линейки. Завод стабильно загружен.

- Куда ВЛКЗ поставляет продукцию?

- У нас экспортоориентированная продукция. Объем экспорта огромный, основной партнер - это Республика Беларусь. Мы продаем готовую продукцию нескольким компаниям, поставляем полуфабрикаты для одного очень крупного белорусского кабельного завода. Кроме того, в этом году состоялась первая сделка по Казахстану, уже отгрузили туда партию. Благодаря центру поддержки экспорта Псковской области у нас большое количество бизнес-миссий и выставок. Недавно ездили в Таджикистан, там произошел ряд контактов. Также ВЛКЗ принимал участие в большой международной выставке UzBuild – 25, где велись переговоры по поставке на новый автомобильный завод КIA в Узбекистане. Мы предоставили по их запросу образцы кабельно-проводниковой продукции для автомобильного транспорта. Процесс переговоров продолжается, и, возможно, в самое ближайшее время мы начнём осуществлять поставку в Узбекистан. Впереди большая международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для её производства Cabex - 2024, которая пройдет в Москве с 19 по 22 марта. В ней мы также примем участие со своим стендом. В планах ещё одна-две выставки в постсоветском пространстве.

Стенд ВЛКЗ на большой международной выставке UzBuild 

- Почему ВЛКЗ делает ставку именно на экспорт?

- Мы сориентировались на экспорт в 2022 году, когда у многих начались сложности в связи с разрывом логистических цепочек и невозможностью поставлять кабельно-проводниковую продукцию из стран Европы. У нас на предприятии собрана довольно молодая команда, и мы поняли, как достойно выйти из сложившейся ситуации. Осталось огромное количество иностранных промышленных предприятий, которые не смогли поставлять кабель и провод на территорию РФ. Мы нашли несколько таких компаний, запросили у них образцы кабельно-проводниковой продукции. Сделали их синтетический, молекулярный анализ в московской лаборатории, и через определенный период времени нам удалось добиться должного качества и ассортимента производимой продукции как в части номенклатуры, так и по техническим характеристикам. Совместно с лабораторией одного небольшого российского завода мы начали производить интересный компаунд (материал для заливки, герметизации электрического и электронного оборудования - прим. ред.), который стал аналогом австрийских и немецких именитых брендов, ранее в РФ такой не изготавливали.

После того, как получили данный материал, начали осваивать номенклатуру, делать всё больше разных ассортиментов и предоставлять их в разные компании, в том числе в зарубежные дилерские, сервисные центры, автомобильные концерны. Теперь там используется кабельно-проводниковая продукция завода «ВЛКЗ».

Это лишь малая часть того, что ВЛКЗ начал производить. Мы поняли, что рынок огромен, и надо идти вперед. На территории стран СНГ есть всего два завода, которые производят автомобильные провода в большом ассортименте - это ВЛКЗ и ещё один в Белоруссии. Но там всё делают по-старинке, не используют негорючие термоэластомеры, которые отличаются своей повышенной гибкостью, маслобензостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету, износостойкостью и многими другими показателями, которые намного превосходят наши отечественные пластикаты.

- А на отечественном рынке ваша продукция востребована, с местными предприятиями сотрудничаете?

- Наш основной покупатель - это российский рынок. На экспорт идёт относительно маленькая доля, и автомобилестроение — не единственная отрасль, для которой мы изготавливаем продукцию. Просто именно в этом сегменте мы нашли нишу для импортозамещения и нам удается делать высококачественный продукт. Мы постоянно увеличиваем присутствие за рубежом и надеемся, что ВЛКЗ будет являться поставщиком крупнейших иностранных автопроизводителей.

Во всех других направлениях есть стандартные линейки, мы выпускаем довольно огромный перечень продукции, которая изготавливается исключительно из высококачественной меди от крупнейших российских производителей, алюминий мы не используем. Ассортимент выпускаемой продукции и направлений, в которых она применяется, довольно широк. Есть кабельно-проводниковый продукт для строительства, линейка для сварочного оборудования, лифтовой кабель. Мы обеспечиваем два российских завода, которые производят люстры и светильники. В Великих Луках поставляем кабельно-проводниковую продукцию для ЗАО «ЗЭТО», ОАО «ТЭН». Есть ряд компаний и заводов в Пскове, которых мы тоже обеспечиваем кабельно-проводниковой продукцией, большое количество партнеров в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в ряде других городов.

О передовом оборудовании

- Вероятно, без нового оборудования производить высококачественную продукцию было бы проблематично. Какие станки используется у вас на производстве?

- На предприятии постепенно внедряется программа энергоэффективности. Ежегодно мы приобретаем несколько станков на замену старым, сотрудничаем в этом плане с крупнейшим китайским концерном. Они делают станки специально под нас, по нашему техническому заданию. Также обсуждается вопрос покупки дополнительных видов оборудования для того, чтобы создать на предприятии некий замкнутый цикл, производить больший ассортимент высококачественной продукции.

- А отечественные станки есть?

- Да. У нас есть такая поговорка: советское оборудование - оно как автомат Калашникова. Ему практически нет износа. Да, оно, может быть, не слишком высокопроизводительное, но для наших объемов хватает. Есть и современное российское оборудование, и европейское. Всего у нас порядка 40 станков для производства разных видов продукции.

- Что касается нового, импортного оборудования: каким образом проводите обучение сотрудников для работы на нём?

- В Китай никого не направляем, всё происходит здесь, внутри предприятия. С каждым видом оборудования приезжают мастера по пусконаладке. Например, была у нас старая волочильная машина, мы её демонтировали, приехала новая, более компьютеризированная и высокоскоростная. Неделю ведутся пусконаладочные работы, и сотрудники попутно обучаются. В этом нет ничего сверхъестественного, это как с автомобилем: ездил на одном, потом пересел на другой, более современный, и ты поедешь, потому что умеешь водить машину, распознавать знаки. Так и здесь - мы ставим более модернизированные, высокопроизводительные станки с большим количеством электроники. Коллектив у нас довольно молодой, но производственный костяк сотрудников довольно давно устоялся. Обучать особо никого не надо, все понимают, что это за оборудование, для чего оно нужно и как на нём работать.

- Вы упомянули про молодой коллектив, новых сотрудников набираете?

- Текучки на предприятии нет от слова совсем, никто от нас не уходит, все только пытаются прийти. Но мы пока сотрудников не набираем. Есть несколько способов увеличить объёмы производства, и к этому вопросу предприятия подходят по разному. Есть те, кто увеличивают выпуск продукции и расширяют ассортимент путем привлечения дополнительного персонала. Мы идем по другому пути. Для чего набирать дополнительных людей, если каждый новый станок и каждая новая линия будут увеличивать выпуск продукции на 30-40%. Поэтому по количеству людей мы стоим на месте, при этом ассортимент и объемы выпуска продукции постоянно увеличиваются. Современные станки требуют меньшего внимания и трудозатрат, один оператор может обслуживать несколько единиц оборудования.

О социальной нагрузке и перспективах

- То есть, дефицита кадров сейчас нет. Не было ли оттока рабочей силы в связи с мобилизацией?

- Один наш сотрудник ушел служить в первую волну мобилизации, второй отправился защищать Родину по контракту. За ними закреплены рабочие места в соответствии с законом. Кроме того, руководство компании приняло решение из своих собственных средств поддерживать семьи данных сотрудников. ВЛКЗ неоднократно оказывал помощь по сбору помощи для участников СВО. При необходимости к нам обращается администрация города, и мы осуществляем поставку кабельно-проводниковой продукции, необходимой парням на передовой и в тылу. ООО «ВЛКЗ» систематически перечисляет денежные средства в фонд поддержки СВО, а также поддерживает другие направления. К примеру, сейчас в Заречном районе строится новый храм, мы тоже принимаем участие. Великолукский кабельный завод - современная социально ориентированная компания, мы стараемся поддерживать важные для страны направления на уровне федерации, региона и города. Оказываем всяческую поддержку, которая необходима.

- Каковы планы компании на ближайшую перспективу?

- Наращивать ассортимент, создавать новые виды продукции, стать эксклюзивным поставщиком кабельно-проводниковой продукции высочайшего качества на территории РФ. И, конечно, зайти к крупным гигантам автомобилестроения, которым мы готовы предоставить образцы своей продукции, ничем не отличающейся от иностранных аналогов. Центр поддержки экспорта Псковской области очень сильно помогает в наших экспортных начинаниях. В сложившихся условиях компании, которые поставляют продукцию за территорию России, получают всестороннюю поддержку.


Баку, международная строительная выставка (октябрь 2023)

- Таким образом, можно сказать, что санкции на вас не только не повлияли, но и стали дополнительным стимулом для развития и импортозамещения?

- Мы нашли для себя время возможностей, рынок надо осваивать. Работать в России можно и нужно. Не бояться, развиваться путём проб и ошибок, быть честным, открытым, порядочным. При чём мотивированным должен быть не только руководитель, а вся команда. Если есть сильная команда, которая нацелена на результат, он обязательно будет. Надо развивать предприятия в тех условиях, в которых мы находимся, не зарывать голову в песок, а заниматься работой и думать, как обезопасить наш внутренний рынок и сделать так, чтобы мы не зависели от кого-то со стороны. Миссия компании такова. Мы выпускаем ассортимент, который не имеет российских аналогов и не уступает по качеству зарубежным образцам, при этом его цена ниже. И конечный продукт для россиян становится дешевле именно благодаря тем, кто идёт вперёд.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #импортозамещение #предприятия #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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