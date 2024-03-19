Экономика

Международные резервы России за неделю выросли на $10,1 млрд

Международные резервы РФ на 8 марта 2024 года составили $591,2 млрд, увеличившись за неделю на $10,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 1 марта, объем резервов составлял $581,1 млрд, пишет RuNews24.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 8 марта 2024 года составили $591,2 млрд, увеличившись за неделю на $10,1 млрд, или на 1,7%, преимущественно под воздействием положительной переоценки», - отмечается в материалах.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России.

Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.