Экономика

Александр Котов: Экономика региона год от года развивается

Псковская область входит в число регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Это обусловлено, в частности, отсутствием крупных производств. Тем не менее экономика региона год от года развивается, поддержку оказывает в том числе федеральное руководство. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Котов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Так сложилось исторически: в Псковской области никогда не было крупных производств, градообразующего предприятия. Все, что было в области, это комплектующее производство, мелкие комплектующие изделия. У нас никогда не было крупной сборки, не было предприятий, которые бы выпускали большое количество продукции, где работало бы большое количество людей», - сказал Александр Котов.

Гость студии также отметил, что в Псковской области нет нефти, газа и добывающих производств, которые бы приносили существенные доходы в бюджет.

«Нам приходится работать с тем, что есть. Кстати, экономика Псковской области ежегодно растет», - заметил спикер регионального парламента, отвечая на вопрос радиослушателя о причине низких заработных плат в Псковской области.

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Александр Котов напомнил, что перед федеральным руководством стоит задача выровнять уровень социально-экономического развития регионов. В частности, для этого запущены индивидуальные программы развития для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, в число которых входит Псковская область. Эти программы продлили до 2030 года.

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Также в 2025 году правительство должно начать отработку новой модели оплаты труда бюджетников в отдельных регионах, а в 2026 году — принять окончательное решение по этому вопросу для всей страны.