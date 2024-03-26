Экономика

У кого в Псковской области зарплаты выросли сильнее всего, рассказали эксперты

Эксперты hh.ru провели анализ более 3 тысяч вакансий, размещенных местными работодателями за последние 30 дней, и выяснили, специалистам каких профессий повезло больше всего с зарплатной за последний месяц.

Исследование hh.ru показывает, что на данный момент бизнес готов платить жителям Псковской области на уровне 47,3 тысячи рублей. По сравнению с весной прошлого года зарплатные предложения работодателей выросли сразу на 15 тысяч рублей.

Сильнее всего бизнес увеличил зарплату в вакансиях для домашнего и обслуживающего персонала сразу на 48 тыс. рублей (до 79 тыс.). На втором месте по динамике зарплат оказалась сфера добычи сырья (прирост за год на 41 тыс. до 92 тыс. рублей). На третьем месте по скорости роста зарплат сфера логистики (прирост на 40 тыс. рублей до 89 тыс.).

Увеличились зарплатные предложения и в наиболее дефицитных по кадрам отраслях. Так, работодатели, ищущие рабочих, нарастили уровень дохода для таких специалистов сразу на 19 тыс. рублей доведя среднюю зарплату рабочего в Псковской области почти 67 тыс. В остродефицитной медицинской сфере уровень зарплат в вакансиях достиг 48 тыс. (+13 тыс. рублей за год).

Между тем есть и сферы-аутсайдеры по динамике предлагаемых зарплат. Так, хуже всего ситуация обстоит в розничной торговле, здесь компании увеличили доход для новых работников лишь на 6 тыс. рублей (до 35 тыс.). При этом сфера розничной торговли в Псковской области не является самой низкодоходной весной этого года.

При этом по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», за первые три месяца 2024 года работодатели из регионов СЗФО уже начали пересмотр зарплат своих сотрудников. В частности, в январе пересмотр дохода сотрудников провели уже 27% компаний в СЗФО, в феврале еще 6% и в марте - 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников.

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Статистика показывает, что отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО в начале этого года стали ИТ-сфера, тяжелое машиностроение, транспортный сектор, а также компании из лесопромышленной отрасли. Общий тренд поддержки работников, в частности, продолжает и лесопромышленная группа «Свеза», с апреля увеличивая заработную плату своих сотрудников в среднем на 12%. Также компания выделит средства на выплату годовой премии.

конца марта 2024 года сотрудникам будет выплачена годовая премия, а в начале апреля группа проведет ежегодный пересмотр заработной платы в среднем на 9%. Также компания выделит дополнительный фонд — до 3% на выравнивание уровня заработной платы относительно рынка по некоторым профессиям. Комплексный подход позволит увеличить доход работников «Свезы» в среднем на 12%», - отмечает генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.

«Подобной динамики прироста зарплат не было за последние 5 лет. Причем рост предлагаемых зарплат полностью коррелируют с падением активности соискателей на рынке и понижением их конкуренции за рабочие места.

Например, на протяжении всего 2021 года средняя предлагаемая зарплата в Псковской области находилась на уровне 30 тыс. рублей. А уровень конкуренции укладывался в диапазон от 3 до 2 человек на одну вакансию. В 2022 году ситуация начала кардинально меняться: после февральских событий и ухода ряда компаний уровень конкуренции за рабочие места среди жителей начал расти, люди чаще выходили на рынок, и работодатели не торопились сильно повышать зарплату. Почти весь 2022 год бизнес предлагал доход на уровне 33 тыс.

Но уже в 2023 году на фоне продолжающейся релокации населения и малочисленного притока внешней эмигрантской силы работодатели стали ощущать все более острый дефицит кадров, который раньше был симптоматичен для ряда отдельных профессий и отраслей. Теперь кадровый дефицит стал повсеместным. В 2023 году уровень конкуренции в Псковской области держится на уровне 3 резюме на вакансию. Параллельно падению соискательской активности работодатели повышали зарплаты: с 36 тыс. в январе 2023 до 43 тыс. в декабре. На данный момент мы видим, что подобная стратегия «денежного крючка» будет сохраняться у компаний», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.