Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
ответы на все вопросы
Господин Рейтингомер
автомир Geely Okavango
2024 вызовы и угрозы
Онлайн-викторина про Псковскую область
розыгрыш билетов в кино
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
 
 
 
ещё Экономика 27.03.2024 09:370 Спрос на работников общепита в Псковской области вырос почти на 40% 27.03.2024 18:150 Более 40 млн россиян уже ежемесячно отплачивают покупки по SberPay 27.03.2024 15:171 Финансовые нарушения в районах обсудили в областном Собрании  27.03.2024 15:010 Строительство завода по созданию медицинских экспресс-тестов началось в «Моглино» 27.03.2024 12:480 Представители 27 белорусских предприятий приедут в Псков с бизнес-миссией 27.03.2024 09:410 На псковском заводе по переработке мусора назвали незначительными сроки изготовления партии плитки
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:571 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Более 40 млн россиян уже ежемесячно отплачивают покупки по SberPay

27.03.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Изменения в стране и в мире дали Сберу дополнительный импульс развивать собственные платежные технологии. Сбер начал развивать семейство платежных методов SberPay еще в 2019 году с оплаты в интернете в один клик, потом одним из первых на рынке предложил делать покупки по QR-коду. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

«Поэтому, когда в стране стали недоступны западные сервисы в начале 2022 года, у Сбера уже был ряд решений, над которыми мы стали работать с новой энергией. И уже в том же 2022 году банк вернул пользователям Андроид привычную возможность платить смартфоном, перезапустив сервис SberPay NFC на собственном технологическом решении, и более не подвержены риску отключения», - отметили в банке. 

В итоге теперь уход с рынка иностранных способов NFC оплаты не создаёт клиентам Сбера, пользователям SberPay NFC никаких проблем. 

Для смартфонов на Android оплата со SberPay по технологии NFC позволяет провести покупку одним касанием телефона либо запустить SberPay заранее, сохранить и показать на кассе штрих-код карты лояльности магазина и проверить баланс карты в момент оплаты. Количество операций в день при помощи сервиса уже превышает 3,5 миллиона. «Кто привык платить с помощью NFC и ещё не подключил наш сервис, то это легко сделать: подключите любую карту МИР от Сбера к SberPay NFC в СберБанк Онлайн с версии 14.5 и выше на смартфоне Android», - объяснили в Сбере.

Сегодня SberPay включает несколько платёжных методов: оплату в интернете в один клик без ввода данных карты, оплату по QR-коду Сбера, оплату Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Каждый платёжный метод SberPay отличают удобство, скорость и безопасность. 

Сбер также открыл сервис оплаты по QR-коду Сбера другим банкам – в итоге сейчас к нему присоединились уже 13 банков. В 2023 году обороты платежей по QR Сбера выросли более чем в 4 раза, количество операций – в 6 раз. «А число клиентов, которые начали пользоваться нашим сервисом оплаты по QR-коду, выросло более чем в 3 раза и сейчас превышает 10 млн уникальных пользователей ежемесячно. На этот рост влияют удобство сервиса и условия для людей – они могут пользоваться всеми преимуществами программ лояльности своего банка. Сбер ожидает рост популярности оплат с помощью QR кодов, как это было в 2022 году после ухода основных игроков оплаты с помощью телефона – ApplePay и GooglePay», - продолжили в банке.

«Начав развивать семейство платежных методов SberPay, мы ставили себе задачу предложить нашим клиентам разнообразные возможности, чтобы каждый человек выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и наши партнеры – владельцы торговых точек. Сейчас по всей стране установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay, из них 400 тыс позволяют принимать оплату улыбкой», - добавили в банке.

По оценке Сбера, уже более 40 млн россиян ежемесячно оплачивают покупки по SberPay. Так, за 2023 год число пользователей уникальных платёжных решений Сбера выросло в 1,5 раза.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 173 человека
27.03.2024, 18:280 Псковский театр драмы объявил о скидке на все спектакли до конца сезона 27.03.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: О флиппинге в деталях 27.03.2024, 18:150 Более 40 млн россиян уже ежемесячно отплачивают покупки по SberPay 27.03.2024, 18:150 О любительском театре ХХ века в Изборске рассказали в музее-заповеднике
27.03.2024, 18:131 ТОСы решают вопросы 27.03.2024, 18:000 Родители псковских выпускников сдали ЕГЭ 27.03.2024, 17:450 Банки расширяют возможности бесконтактных оплат 27.03.2024, 17:400 Судимый порхович лишился свободы за 11 краж из магазинов
27.03.2024, 17:300 Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области 27.03.2024, 17:300 Несанкционированную свалку устранили в Пскове по требованию прокуратуры 27.03.2024, 17:240 Картину псковского заключенного отметили на выставке в Эрмитаже 27.03.2024, 17:200 «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности. ВИДЕО
27.03.2024, 17:100 Лучшего экскурсовода среди школьников определят в Пскове 27.03.2024, 17:070 Полицейские призвали псковичей с пониманием относиться к проверкам сообщений о минировании 27.03.2024, 17:050 Афиши на июнь и июль опубликовал Псковский театр драмы 27.03.2024, 17:000 Отчет о работе региональной счетной палаты заслушал комитет Собрания по АПК
27.03.2024, 16:590 Начались строительные работы для догазификации деревни Филатова Гора Псковского района 27.03.2024, 16:490 Житель Палкино попался на хранении наркотиков в крупном размере 27.03.2024, 16:350 А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи «стала намного комфортнее» 27.03.2024, 16:330 Экономический комитет Собрания поддержал переход на упрощенную процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения
27.03.2024, 16:190 Екатерина Родина покинула пост лидера регионального отделения «Движения первых» 27.03.2024, 16:130 Ложные сообщения о минировании «Простории» и «Акваполиса» поступали в Пскове 27.03.2024, 15:551 «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове. ВИДЕО 27.03.2024, 15:370 Почти 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах»
27.03.2024, 15:260 16 россиянок осудили за аферу с материнскими капиталами 27.03.2024, 15:220 «Иногда даже рыбешки попадаются»: о процессе очистки речной воды рассказал Андрей Алябьев 27.03.2024, 15:171 Финансовые нарушения в районах обсудили в областном Собрании  27.03.2024, 15:130 Уборку парковочных карманов проведут на участке улицы Рокоссовского в Пскове 28 марта
27.03.2024, 15:120 В Псковском театре драмы будут усилены меры безопасности 27.03.2024, 15:050 МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование 27.03.2024, 15:010 Строительство завода по созданию медицинских экспресс-тестов началось в «Моглино» 27.03.2024, 15:000 Законодательный комитет Собрания поддержал инициативу Минакова об установлении Дня ветерана боевых действий
27.03.2024, 14:520 «Псковский скоморох - 2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 27.03.2024, 14:400 Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России 27.03.2024, 14:260 Реестр муниципальных должностей меняют в Псковской области 27.03.2024, 14:260 В Пскове пьяный водитель повредил две автомашины и врезался в дерево. ФОТО
27.03.2024, 14:151 Роман Максименко более подробно расскажет о флиппинге в программе «Метражи» 27.03.2024, 14:081 Матери-монстры Псковской области: подробности громкого дела об убийстве новорожденной в туалете 27.03.2024, 13:541 Жесткость подземной воды в Пскове не превышает нормативов СанПиН - Андрей Алябьев 27.03.2024, 13:520 ЦИК ждет от регионов предложения по изменению избирательного законодательства
27.03.2024, 13:490 В Псковском театре кукол и в БКЗ усилят охранные меры 27.03.2024, 13:430 Учёный секретарь «Михайловского»: Вопрос о литературе в литературном музее не столь прост, как кажется 27.03.2024, 13:350 Швеция планирует разместить своих военных в Латвии 27.03.2024, 13:300 Возможность получения специальной соцвыплаты медработниками межрайонных больниц рассмотрели в областном Собрании
27.03.2024, 13:270 Дебошира с ножом задержали в Дедовичах 27.03.2024, 13:190 Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России подвели в Пскове 27.03.2024, 13:110 Повышение стипендий будущим педагогам обсудил социальный комитет Собрания 27.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляцию программы «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности
27.03.2024, 12:550 О плюсах подземного водоснабжения рассказал Андрей Алябьев 27.03.2024, 12:480 Представители 27 белорусских предприятий приедут в Псков с бизнес-миссией 27.03.2024, 12:430 Многодневное голосование организуют в Псковской области на муниципальных выборах в сентябре 27.03.2024, 12:370 Облизбирком планирует обратиться в ЦИК России с просьбой использовать ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре
27.03.2024, 12:240 Увеличение финансирования на строительство дорог обсудил бюджетный комитет Собрания 27.03.2024, 12:171 Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля 27.03.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове 27.03.2024, 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области
27.03.2024, 11:560 Отчет о работе региональной счетной палаты заслушали на бюджетном комитете Собрания  27.03.2024, 11:510 Посетителей и сотрудников «Простории» в Пскове эвакуировали 27.03.2024, 11:471 «Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе 27.03.2024, 11:370 Александр Котов: Росгвардейцы демонстрируют высочайший профессионализм, мужество и патриотизм
27.03.2024, 11:312 Размер оплаты труда в аппаратах уполномоченных обсудили на бюджетном комитете Собрания 27.03.2024, 11:220 «Дневной дозор»: Можно ли победить коррупцию? 27.03.2024, 11:190 Въезд на территорию противотуберкулезного диспансера в Пскове перекрыли с улицы Красноармейской 27.03.2024, 11:050 Бюджетный комитет Собрания поддержал проект о повышении стипендий будущим педагогам 
27.03.2024, 10:571 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024, 10:474 15-летнюю девочку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 27.03.2024, 10:410 «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности 27.03.2024, 10:370 Великолукскую межрайонную больницу уличили в неоплате товаров
27.03.2024, 10:250 Попытку сбыта наркотиков в Опочецком районе пресекли сотрудники ФСБ и полиции 27.03.2024, 10:180 В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси 27.03.2024, 10:050 «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове 27.03.2024, 09:550 Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году
27.03.2024, 09:500 Сбер улучшает условия льготного кредитования на Домклик 27.03.2024, 09:410 На псковском заводе по переработке мусора назвали незначительными сроки изготовления партии плитки 27.03.2024, 09:370 Спрос на работников общепита в Псковской области вырос почти на 40% 27.03.2024, 09:280 Cтрахование ответственности владельцев массовых объектов хотят сделать обязательным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru