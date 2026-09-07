Псковские ветераны СВО могут получить гранты на фермерские проекты

Меры поддержки бойцов специальной военной операции обсудили на заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, помощь будет оказана по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства региона».

Участники СВО смогут получить гранты на запуск собственных проектов в аграрной отрасли. «Это поможет им успешно интегрироваться в мирную жизнь и внести вклад в развитие агропромышленного комплекса», - отметили в министерстве.

Отметим, что в Псковской области действует специальная грантовая программа поддержки «Агромотиватор». Грант предоставляется ветеранам и участникам СВО для начала предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе.