Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
автомир Geely Okavango
Господин Рейтингомер
Онлайн-викторина про Псковскую область
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Кабельный потенциал
Бортовой компьютер на тракторе
топ заведений для выпускников
Сергей Федосеев о работе в округе
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Экономика 02.04.2024 12:400 Кабельный потенциал 02.04.2024 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы 02.04.2024 12:400 Кабельный потенциал 01.04.2024 08:200 Количество заявок на потребкредиты упало почти на 10% 31.03.2024 19:510 «Индекс кофе с бутербродом» в первой половине марта снизился на 1,1 пункта 31.03.2024 19:250 Резкое подорожание шоколада ожидается в России
 
 
 
Самое популярное 27.03.2024 10:573 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался 26.03.2024 08:010 Агрокомплекс горит в Псковской области 27.03.2024 17:300 Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Кабельный потенциал

02.04.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках расположено большое количество промышленных предприятий, многие из которых успешно функционируют на протяжении десятилетий. Подобной концентрации промышленников нет ни в одном другом городе Псковской области, и наполняемость бюджета региона напрямую зависит именно от южной столицы.

Свой вклад в региональную казну и развитие экономики вносят ООО «Кабельсервис» и ООО «Велпроммет». О производстве кабельно-проводниковой продукции, импортозамещении и социальной составляющей бизнеса Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель компаний Сергей Федосеев.

 

Об уникальной продукции

- Расскажите, сколько лет существуют предприятия, и что представляет производство на сегодняшний день? Какую продукцию выпускаете?

- «Кабельсервис» на рынке более 15 лет, а «Велпроммет» - достаточно молодая компания. Предприятия специализируются на производстве кабельно-проводниковой продукции. Одна из составляющих нашего производства — переработка медной катанки, именно этим занимается ООО «Великолукские промышленные металлы». У данной компании более узкая направленность, но эта деятельность является важной частью производства кабельно-проводниковой продукции.

Ассортимент на сегодняшний день составляет более 2000 марко- и типоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Ежегодно мы расширяем линейку, получаем сертификаты на новые изделия. Кроме того, мы являемся поставщиками медной стренги различной конструкции для многих заводов страны.

- В каких отраслях востребована ваша продукция? Рынок сбыта отечественный, или зарубежные партнёры тоже есть?

- Наша продукция используется в электроэнергетике, строительстве, производстве авто- и спецтехники и в смежных отраслях. Основной рынок, конечно, отечественный. Но у нас есть партнеры в Белоруссии, в Казахстане, сейчас ведутся переговоры с представителями других стран. Мы ведем очень серьезную работу в этом направлении, участвуем в различных промышленных выставках.

- Санкции как-то сказались на работе компании? Или это стало новым стимулом для развития, позволило наладить импортозамещение?

- У нас давно сложились дружеские и коммерческие отношения с ООО «ВЛКЗ», нашей компанией-партнером. Во многих программах мы участвуем совместно, во взаимодействии выполняем некоторые виды работ, «Кабельсервис» предоставляет производственные площади для ВЛКЗ. Благодаря таким партнерским отношениям нам неоднократно удавалось преодолевать достаточно непростые времена, разного рода кризисы. Да, бывали и убыточные годы - бизнес есть бизнес, это всегда риски. Различные события, происходящие в стране и за её пределами, могут накладывать отпечатки в определенной степени, но, с другой стороны, есть и плюсы. К примеру, наложение санкций нам помогло, сподвигнув на развитие ранее неосвоенных направлений. И предпринятые нами шаги позволили открыть новые ниши. Дело в том, что когда европейские поставщики кабельно-проводниковой продукции ушли с российского рынка, мы смогли заняться импортозамещением. Удалось освоить производство кабельно-проводниковой продукции из термопластичного эластомера, который превосходит российские аналоги и не уступает по качеству зарубежным образцам. Это новая разработка, которая позволила наладить выпуск данного вида продукции, на неё получен сертификат. Подобными изделиями интересуется очень много потребителей, потому что образовался определенный дефицит после того, как иностранные производители ушли с российского рынка.

- Чем отличается термопластичный эластомер от других видов кабеля?

- Модификаций кабельной продукции очень много. Одни изделия не горят, другие не гибкие, третьи при отрицательных температурах не обладают теми свойствами, которые нужны, чтобы не трескаться. А термопластичный эластомер — это кабель, который не горит, не гнётся, негорючий, не боится холода, устойчив к ультрафиолету и маслобензостойкий. Все эти показатели, когда они собираются вместе, делают продукцию уникальной и весьма востребованной.

О производстве и социальной нагрузке

- Какое оборудование применяете для производства? Видимо, оно тоже должно обладать определёнными характеристиками и отличаться от агрегатов, на которых изготавливают другие виды кабеля.

- На производстве более 40 станков различных производителей. На наших предприятиях внедрена программа энергоэффективности, в рамках которой ежегодно приобретается дополнительное современное оборудование. Конечно, учитывая новые реалии, основным нашим поставщиком является Китай. При этом хотелось бы отметить, что мы сотрудничаем с одним из крупнейших концернов, который изготавливает оборудование под наши потребности, по нашему техническому заданию. Введение новых станков позволяет не только наращивать объемы выпускаемой продукции, улучшать её качество, но и расширять ассортимент. В 2022 году было приобретено два станка, в 24-м году ожидаем поставку ещё одной линии.

- Почему вы используете именно импортное оборудование?

- К сожалению, российские производители пока не достигли таких возможностей, как китайские. Нам необходимо заложить в оборудование определенные параметры, технические возможности, и мы достаточно успешно сотрудничаем в этом плане именно с китайскими производителями. Мы заказываем оборудование, они его изготавливают, поставляют сюда, осуществляют монтаж, запускают и выполняют все гарантийные обязательства.

Обучение персонала работе на новом оборудовании происходит непосредственно на производстве и не занимает много времени.

- Как обстоят дела с кадрами, нет ли дефицита?

- Дефицита кадров не существует, поскольку наши предприятия придерживаются стратегии развития не посредством увеличения численности сотрудников, а планомерного увеличения выпуска продукции за счёт эффективности и производительности нового оборудования. Все наши сотрудники квалифицированные специалисты. Коллектив на предприятии устоявшийся, каждый работник является профессионалом своего дела, текучки нет. Заработная плата у нас выше среднеотраслевого показателя.

- Компании берут на себя социальную нагрузку, участвуют в общественно значимых делах, проектах?

- Социальная нагрузка является одной из важнейших составляющих деятельности ООО «Кабельсервис» и ООО «Велпроммет». Мы помогали и будем помогать бойцам СВО, причём не только финансово, но и своей продукцией. Производим взносы в великолукский филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также перечисляем средства на строительство нового храма Успения Божией Матери на улице Горицкой в Великих Луках. Ежемесячно вносим свой вклад в Псковскую областную общественную организацию «Союз патриотов Псковщины «Псковская Русь».

- Каковы планы компаний на ближайшую перспективу?

- Мы надеемся, что в ближайшее время сможем освоить дополнительные рынки сбыта не только Российской Федерации, но и зарубежья — как ближнего, так и дальнего. Для этого мы проводим достаточно большую работу, принимаем участие в различных выставках, участвуем в семинарах, продвигаем свою продукцию в сети Интернет. Наши сотрудники очень плотно общаются с потенциальными партнёрами. Ближайшие перспективы — увеличить сбыт и производство в разы. Для этого у нас всё есть — и производственный потенциал, и профессионализм сотрудников. Наши желания амбициозны, и все возможности для их реализации существуют.

- Благодарю за содержательную беседу. Желаем вам удачи в ваших начинаниях, которые важны для экономики региона и страны в целом.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #экономика #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли в Псковской области по примеру Новгородской запретить иностранцам работать водителями такси и автобусов?
В опросе приняло участие 94 человека
02.04.2024, 13:140 Основной круг псковского марафона Мехуборка-2024 составит 10,55 км 02.04.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы 02.04.2024, 12:520 С Днем единения народов России и Беларуси поздравил соратников псковский губернатор 02.04.2024, 12:400 Кабельный потенциал
02.04.2024, 12:330 20 участниц прошли в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» 02.04.2024, 12:150 Псковская городская больница вошла в структуру областной 02.04.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Пятый созыв 02.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 апреля
02.04.2024, 11:550 Новую партию волейбольных мячей передал Юрий Сорокин псковской спортшколе «Бригантина» 02.04.2024, 11:521 На семь градусов выше нормы: аномально жаркое лето в России приведет к природным катаклизмам 02.04.2024, 11:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о русском мире 02.04.2024, 11:342 Сбер объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности
02.04.2024, 11:230 «Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы 02.04.2024, 11:140 Путин наградил главу Пскова и медбрата из Палкинского района 02.04.2024, 11:120 Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян 02.04.2024, 10:550 Температурный рекорд побит в Пскове 1 апреля
02.04.2024, 10:510 «Собрание»: Виктор Остренко, Антон Минаков и Андрей Козлов о региональном парламенте 5-го созыва 02.04.2024, 10:440 Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД 02.04.2024, 10:250 Учения проходят на полигоне «Завеличье» 02.04.2024, 10:225 ФСБ предоставила детальные фотоснимки начиненных взрывчаткой икон, изъятых в Псковской области
02.04.2024, 10:080 Проверку системы оповещения населения проведут в Псковской области 3 апреля 02.04.2024, 09:560 На 75% вырос спрос на вахтовиков в Псковской области 02.04.2024, 09:422 Перехваченные в Псковской области иконы, начиненные взрывчаткой, везли в Москву 02.04.2024, 09:350 Сажа горела в дымоходе котельной в Великолукском районе
02.04.2024, 09:222 Массы гексогена, который нашли в иконах в Псковской области, хватит на подрыв пятиэтажки 02.04.2024, 09:170 В Госдуме предложили увеличить временные рамки на посещение врача для беременных 02.04.2024, 09:130 ФСБ опубликовала видео пресечения в Псковской области канала доставки взрывчатки с Украины под видом икон 02.04.2024, 09:000 Россиянам порекомендовали направления для весенне-летнего отдыха
02.04.2024, 08:400 Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты 02.04.2024, 08:297 Канал поставки взрывчатки из Украины под видом икон перекрыт в Псковской области 02.04.2024, 08:200 Более 70% компаний в России берут на работу выпускников вузов без опыта 02.04.2024, 08:001 Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в этом году
02.04.2024, 07:400 Назван способ вычислить мошенников, действующих под видом налоговиков 02.04.2024, 07:222 В Госдуме предложили печатать на театральных билетах план эвакуации из зрительного зала 02.04.2024, 07:000 Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак 01.04.2024, 22:290 Куньинская больница преобразована в филиал областной
01.04.2024, 22:210 Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ отмечает 35-летие 01.04.2024, 22:000 Продолжается розыск великолучанина в куртке с красными манжетами 01.04.2024, 21:560 Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком в Великолукском районе 01.04.2024, 21:400 Две трети жителей СЗФО могут отказаться от работы, если в вакансии не будет указана зарплата - исследование
01.04.2024, 21:350 Renault Duster вылетел с дороги в Гдовском районе 01.04.2024, 21:311 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли упростить процедуру выдачи и ношения оружия в России? 01.04.2024, 21:200 Дни финансовой грамотности пройдут для жителей Палкинского и Дедовичского районов 01.04.2024, 21:110 «Сборная остального мира» во второй раз подряд стала победителем Международного кубка КВН в Пскове
01.04.2024, 21:000 В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов 01.04.2024, 20:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах 01.04.2024, 20:400 Два псковских школьника удостоены научных медалей на форуме «Шаг в будущее» 01.04.2024, 20:350 Весенняя сессия школы одарённых детей «Камертон» прошла в псковском колледже искусств
01.04.2024, 20:260 Творческие семьи чествовали в псковском колледже искусств 01.04.2024, 20:200 Государственные пенсии в Псковской области будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля 01.04.2024, 20:170 О физическом и духовном здоровье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове 01.04.2024, 20:071 Несанкционированные свалки выявлены в Псковской области
01.04.2024, 20:000 Два резервных дня для пересдачи ЕГЭ в тот же год организуют в России 01.04.2024, 19:400 Четыре машины МЧС приехали на улицу Новоселов в Пскове 01.04.2024, 19:400 Нетрезвый водитель попался полицейским в Порхове 01.04.2024, 19:200 Санаторий «Черёха» принял участие в патриотической акции
01.04.2024, 19:000 В России упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно 01.04.2024, 18:450 Стартовал прием заявок на псковский фестиваль «Российская студенческая весна» 01.04.2024, 18:420 Собаки породы хаски и свиньи голодают под Псковом 01.04.2024, 18:340 Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России прибыл в Псковскую область с официальным визитом
01.04.2024, 18:270 Почти 10 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников 01.04.2024, 18:240 Рейтингомер: три главврача, два генерала и один миллиардер 01.04.2024, 18:150 Уборка общественных территорий продолжается в Острове 01.04.2024, 18:000 Псковский городской клуб коллекционеров проведет выставку-ярмарку
01.04.2024, 17:500 15 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 01.04.2024, 17:400 Движение автомобилей ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове 01.04.2024, 17:270 Тема дорог занимает первое место по количеству обращений - псковский ЦУР 01.04.2024, 17:150 До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области днем 2 апреля
01.04.2024, 17:000 Уголовное дело возбудили после утопления ребенка в Бежаницком районе 01.04.2024, 17:000 Премьера спектакля детской театральной мастерской «Гвозди» пройдет в Псковском драмтеатре 01.04.2024, 16:580 Tele2 проведет ребрендинг 01.04.2024, 16:430 «ГорДозор»: «Непопулярное решение». ВИДЕО
01.04.2024, 16:281 Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу 01.04.2024, 16:200 Газопровод ввели в эксплуатацию в островской деревне Смоленка 01.04.2024, 16:140 Более 50% респондентов ПЛН высказались против упрощения выдачи оружия в России 01.04.2024, 16:050 «Постскриптум»: Смертная казнь, «Яблоко» Vs УМВД и транспортный налог. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru