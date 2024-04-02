Экономика

Кабельный потенциал

В Великих Луках расположено большое количество промышленных предприятий, многие из которых успешно функционируют на протяжении десятилетий. Подобной концентрации промышленников нет ни в одном другом городе Псковской области, и наполняемость бюджета региона напрямую зависит именно от южной столицы.

Свой вклад в региональную казну и развитие экономики вносят ООО «Кабельсервис» и ООО «Велпроммет». О производстве кабельно-проводниковой продукции, импортозамещении и социальной составляющей бизнеса Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель компаний Сергей Федосеев.

Об уникальной продукции

- Расскажите, сколько лет существуют предприятия, и что представляет производство на сегодняшний день? Какую продукцию выпускаете?

- «Кабельсервис» на рынке более 15 лет, а «Велпроммет» - достаточно молодая компания. Предприятия специализируются на производстве кабельно-проводниковой продукции. Одна из составляющих нашего производства — переработка медной катанки, именно этим занимается ООО «Великолукские промышленные металлы». У данной компании более узкая направленность, но эта деятельность является важной частью производства кабельно-проводниковой продукции.

Ассортимент на сегодняшний день составляет более 2000 марко- и типоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Ежегодно мы расширяем линейку, получаем сертификаты на новые изделия. Кроме того, мы являемся поставщиками медной стренги различной конструкции для многих заводов страны.

- В каких отраслях востребована ваша продукция? Рынок сбыта отечественный, или зарубежные партнёры тоже есть?

- Наша продукция используется в электроэнергетике, строительстве, производстве авто- и спецтехники и в смежных отраслях. Основной рынок, конечно, отечественный. Но у нас есть партнеры в Белоруссии, в Казахстане, сейчас ведутся переговоры с представителями других стран. Мы ведем очень серьезную работу в этом направлении, участвуем в различных промышленных выставках.

- Санкции как-то сказались на работе компании? Или это стало новым стимулом для развития, позволило наладить импортозамещение?

- У нас давно сложились дружеские и коммерческие отношения с ООО «ВЛКЗ», нашей компанией-партнером. Во многих программах мы участвуем совместно, во взаимодействии выполняем некоторые виды работ, «Кабельсервис» предоставляет производственные площади для ВЛКЗ. Благодаря таким партнерским отношениям нам неоднократно удавалось преодолевать достаточно непростые времена, разного рода кризисы. Да, бывали и убыточные годы - бизнес есть бизнес, это всегда риски. Различные события, происходящие в стране и за её пределами, могут накладывать отпечатки в определенной степени, но, с другой стороны, есть и плюсы. К примеру, наложение санкций нам помогло, сподвигнув на развитие ранее неосвоенных направлений. И предпринятые нами шаги позволили открыть новые ниши. Дело в том, что когда европейские поставщики кабельно-проводниковой продукции ушли с российского рынка, мы смогли заняться импортозамещением. Удалось освоить производство кабельно-проводниковой продукции из термопластичного эластомера, который превосходит российские аналоги и не уступает по качеству зарубежным образцам. Это новая разработка, которая позволила наладить выпуск данного вида продукции, на неё получен сертификат. Подобными изделиями интересуется очень много потребителей, потому что образовался определенный дефицит после того, как иностранные производители ушли с российского рынка.

- Чем отличается термопластичный эластомер от других видов кабеля?

- Модификаций кабельной продукции очень много. Одни изделия не горят, другие не гибкие, третьи при отрицательных температурах не обладают теми свойствами, которые нужны, чтобы не трескаться. А термопластичный эластомер — это кабель, который не горит, не гнётся, негорючий, не боится холода, устойчив к ультрафиолету и маслобензостойкий. Все эти показатели, когда они собираются вместе, делают продукцию уникальной и весьма востребованной.

О производстве и социальной нагрузке

- Какое оборудование применяете для производства? Видимо, оно тоже должно обладать определёнными характеристиками и отличаться от агрегатов, на которых изготавливают другие виды кабеля.

- На производстве более 40 станков различных производителей. На наших предприятиях внедрена программа энергоэффективности, в рамках которой ежегодно приобретается дополнительное современное оборудование. Конечно, учитывая новые реалии, основным нашим поставщиком является Китай. При этом хотелось бы отметить, что мы сотрудничаем с одним из крупнейших концернов, который изготавливает оборудование под наши потребности, по нашему техническому заданию. Введение новых станков позволяет не только наращивать объемы выпускаемой продукции, улучшать её качество, но и расширять ассортимент. В 2022 году было приобретено два станка, в 24-м году ожидаем поставку ещё одной линии.

- Почему вы используете именно импортное оборудование?

- К сожалению, российские производители пока не достигли таких возможностей, как китайские. Нам необходимо заложить в оборудование определенные параметры, технические возможности, и мы достаточно успешно сотрудничаем в этом плане именно с китайскими производителями. Мы заказываем оборудование, они его изготавливают, поставляют сюда, осуществляют монтаж, запускают и выполняют все гарантийные обязательства.

Обучение персонала работе на новом оборудовании происходит непосредственно на производстве и не занимает много времени.

- Как обстоят дела с кадрами, нет ли дефицита?

- Дефицита кадров не существует, поскольку наши предприятия придерживаются стратегии развития не посредством увеличения численности сотрудников, а планомерного увеличения выпуска продукции за счёт эффективности и производительности нового оборудования. Все наши сотрудники квалифицированные специалисты. Коллектив на предприятии устоявшийся, каждый работник является профессионалом своего дела, текучки нет. Заработная плата у нас выше среднеотраслевого показателя.

- Компании берут на себя социальную нагрузку, участвуют в общественно значимых делах, проектах?

- Социальная нагрузка является одной из важнейших составляющих деятельности ООО «Кабельсервис» и ООО «Велпроммет». Мы помогали и будем помогать бойцам СВО, причём не только финансово, но и своей продукцией. Производим взносы в великолукский филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также перечисляем средства на строительство нового храма Успения Божией Матери на улице Горицкой в Великих Луках. Ежемесячно вносим свой вклад в Псковскую областную общественную организацию «Союз патриотов Псковщины «Псковская Русь».

- Каковы планы компаний на ближайшую перспективу?

- Мы надеемся, что в ближайшее время сможем освоить дополнительные рынки сбыта не только Российской Федерации, но и зарубежья — как ближнего, так и дальнего. Для этого мы проводим достаточно большую работу, принимаем участие в различных выставках, участвуем в семинарах, продвигаем свою продукцию в сети Интернет. Наши сотрудники очень плотно общаются с потенциальными партнёрами. Ближайшие перспективы — увеличить сбыт и производство в разы. Для этого у нас всё есть — и производственный потенциал, и профессионализм сотрудников. Наши желания амбициозны, и все возможности для их реализации существуют.

- Благодарю за содержательную беседу. Желаем вам удачи в ваших начинаниях, которые важны для экономики региона и страны в целом.

Беседовала Ульяна Лаблюк