Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить о состоянии и проблемах агропромышленного комплекса Псковской области. Начались весенние полевые работы. Что ждет наших аграриев в этом году - в условиях, когда ГСМ подорожали, проблемы с семенным материалом не преодолены, а закупочные цены на продукцию довольно низкие? Как чувствуют себя крупные холдинги и малые КФХ? Что ждет птицеводство? Какие риски у мясной отрасли? В условиях вызовов и угроз нового сезона – достаточно ли помогает государство тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность? Где мы можем сказать, что импортозамещение получается, а где нет?

Эти и другие вопросы ведущая обсудит с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.