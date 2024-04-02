Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию БОПЭТ пленки новой марки

Завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, первые партии уже отгружены заказчикам.
Фотографии: пресс-служба завода «Титан-Полимер»
Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140°С при высоком давлении во время автоклавирования.
Высокая востребованность продукции завода объясняется ее характеристиками. БОПЭТ пленки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.