Экономика

Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию БОПЭТ пленки новой марки

Завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, первые партии уже отгружены заказчикам.

Фотографии: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140°С при высоком давлении во время автоклавирования.

«Завод расширяет географию поставок, наши БОПЭТ пленки приобретают компании Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов из 50 регионов нашей страны, Республики Беларусь и других стран СНГ», - отметил коммерческий директор ООО «Титан-Полимер» Максим Филиппов.

Высокая востребованность продукции завода объясняется ее характеристиками. БОПЭТ пленки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.