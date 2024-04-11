Экономика

На 58 миллионов рублей оштрафовали псковичей за год за неуплату налогов

На 58 миллионов рублей оштрафовали жителей Псковской области за неуплату налогов в 2023 году. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального УФНС России Алексей Салтыков в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В прошлом году в отношении 517 физических лиц были вынесены решения о привлечении к налоговой ответственности на сумму 58 миллионов рублей с учетом всех финансовых санкций», - сказал Алексей Салтыков.

В ходе беседы гость студии отметил, что из года в год количество людей, не предоставляющих налоговую декларацию, уменьшается.