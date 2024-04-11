Экономика

Российские виноделы за три месяца выпустили 16 млн дал продукции

Российские виноделы за три месяца 2024 года произвели 16 млн дал винодельческой продукции, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.

«В прошлом году произведено 60 млн дал винодельческой продукции. Благодаря тому, что последние два года был хороший, даже очень хороший урожай винограда - 880-890 тысяч тонн, - в этом году уже за три месяца произведено 16 млн дал винодельческой продукции», - сказала Федина в ходе торжественного открытия весеннего этапа Всероссийской акции «Дни российских вин».

Она отметила, что российская винодельческая отрасль в последние годы показывает хорошие темпы роста. Так, площадь виноградников в РФ сейчас превышает 105 тысяч га, пишет ТАСС.

«В прошлом году виноградарями и виноделами заложено больше 6 тысяч га новых виноградников, и в этом году мы планируем не снижать такие обороты. В этом году также, думаем, площадь посадки новых виноградников у нас составит почти 6 тысяч га», - рассказала Федина.

Она также отметила, что Минсельхоз совместно с регионами ежегодно оказывает поддержку виноградарям и виноделам в рамках специально созданного федерального проекта. «Виноградарям и виноделам также доступны иные меры поддержки в рамках госпорограммы развития сельского хозяйства. Рассчитываем на то, что отрасль не сбавит обороты, будет и дальше нас радовать», - сказала Федина.