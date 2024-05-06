Экономика

Госмедиахолдинг Псковской области получил многомиллионые убытки

АНО ИД «Медиа 60» (структура госмедиахолдинга Псковской области, издающая районные газеты) получила убыток от продаж за 2023 год в размере 40 млн 360 тысяч рублей (за 2021 и 2022 годы убыток от продаж составлял 36 млн рублей). Это следует из пояснительной записки, опубликованной на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Источник: Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

«Рентабельность продаж по основной деятельности имеет отрицательный результат, так как организацией получен убыток от основной деятельности», - говорится в записке.

Предприятие за отчетный год получало целевую государственную помощь из областного бюджета Псковской области на текущие расходы (субсидии) в размере 40 млн 835,414 тыс. рублей на расходы 2023 года.

Выручка за прошлый год составила 34 млн 276 тысяч рублей (за 2022 год – 33 млн 505 тысяч рублей, за 2021 год – 37 млн 329 тысяч рублей).

В 2023 году в организации возросли управленческие расходы – их размер увеличился до 16 млн 209 тысяч рублей (в 2022 и 2021 годах – 15 млн рублей).

Несмотря на падение выручки и рекордный за последние три года убыток, в пояснительной записке говорится, что «все коэффициенты показали устойчивый рост, находятся в пределах выше нормального и характеризуют положение предприятия на конец года как устойчивое и стабильное».

«Показатели прибыли от основной деятельности имеют отрицательное значение в связи с тем, что основной вид деятельности предприятия не является прибыльным, деятельность АНО ИД «Медиа 60» является затратной», - пояснил автор пояснительной записки.

Напомним, учредитель АНО ИД «Медиа 60» - правительство Псковской области. Среднесписочная численность предприятия на 31 декабря 2023 года составляла 83 человека. Головной офис находится по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.