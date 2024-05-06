Госмедиахолдинг Псковской области получил многомиллионые убытки

АНО ИД «Медиа 60» (структура госмедиахолдинга Псковской области, издающая районные газеты) получила убыток от продаж за 2023 год в размере 40 млн 360 тысяч рублей (за 2021 и 2022 годы убыток от продаж составлял 36 млн рублей). Это следует из пояснительной записки, опубликованной на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Источник: Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Рентабельность продаж по основной деятельности имеет отрицательный результат, так как организацией получен убыток от основной деятельности», - говорится в записке.
Выручка за прошлый год составила 34 млн 276 тысяч рублей (за 2022 год – 33 млн 505 тысяч рублей, за 2021 год – 37 млн 329 тысяч рублей).
В 2023 году в организации возросли управленческие расходы – их размер увеличился до 16 млн 209 тысяч рублей (в 2022 и 2021 годах – 15 млн рублей).
Несмотря на падение выручки и рекордный за последние три года убыток, в пояснительной записке говорится, что «все коэффициенты показали устойчивый рост, находятся в пределах выше нормального и характеризуют положение предприятия на конец года как устойчивое и стабильное».
Напомним, учредитель АНО ИД «Медиа 60» - правительство Псковской области. Среднесписочная численность предприятия на 31 декабря 2023 года составляла 83 человека. Головной офис находится по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.