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Экономика

В ГК «Титан» обсудили возможности промышленной кооперации с Белоруссией

08.05.2024 16:09|ПсковКомментариев: 0

На площадке группы компаний «Титан» прошла рабочая встреча с делегацией Республики Беларусь, организованной правительством Омской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «ГК «Титан».

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «ГК «Титан»

Программа визита делегации из Республики Беларусь предусматривает встречи на уровне правительства региона, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального развития. Основные вопросы, касающиеся развития взаимовыгодных отношений, стали предметом обсуждения на встрече в ГК «Титан».

В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов о потенциальном сотрудничестве между союзным государством и нефтехимическим комплексом Омской области. Гостям рассказали о действующем производстве, инвестиционных проектах компании, а также представили стратегию развития холдинга.

«Торгово-экономические отношения с белорусскими предприятиями компания ведет уже много лет, и в дальнейшем мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси и выстраивании новых производственных цепочек. Рабочая встреча с представителями белорусского правительства и промышленности сегодня дала возможность лучше понять экспортный и импортный потенциал обеих стран, обсудить вопросы логистики. Наша компания в настоящий момент реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Уверен, мы найдем точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного сотрудничества с коллегами из союзного государства», - сказал председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко отметил важность развития партнерских отношений с дружественной страной, указав те направления, в которых стороны могут наладить тесный контакт: «Омскую область и Республику Беларусь объединяет давняя дружба. Наш регион располагает большим потенциалом для промышленной кооперации и привлекателен как для потенциально новых инвестпроектов, так и для сотрудничества в рамках производственных цепочек. Сегодня руководство ГК "Титан" продемонстрировало широкий спектр производственных возможностей. В целом мы говорим сегодня о необходимости увеличения объемов сырья и комплектующих материалов на каждом новом переделе, чтобы сформировать инвестиционные предложения для бизнеса союзного нам государства. Также отмечу еще один немаловажный момент – работа в кооперации позволит российским и белорусским промышленникам и ученым тесно работать, обмениваться технологиями и опытом в сфере переработки продукции нефтехимии».

Группа компаний «Титан» – один из крупнейших промышленных холдингов в России, занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции. Группа компаний создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии.

Теги: #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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